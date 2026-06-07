L'émission 'After Foot' sur RMC, qui fête ses 20 ans, examine la progression de l'équipe du Maroc depuis la Coupe du Monde 2022. Les experts estiment que les Lions de l'Atlas ont consolidé leur statut, mais que leurs adversaires sont désormais mieux préparés.

Le Maroc, après sa performance exceptionnelle au cours de la dernière décennie, notamment sa demi-finale historique lors de la Coupe du Monde 2022, continue de susciter de nombreux débats quant à sa force actuelle par rapport à l'équipe de 2022.

L'émission 'After Foot' sur RMC, qui célèbre ses 20 ans cette saison, a récemment abordé cette question. Les chroniqueurs et experts, dont Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, et d'anciens joueurs comme Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen, analysent l'évolution des Lions de l'Atlas. Ils soulignent que toutes les équipes attendent désormais le Maroc 'de pied ferme', reconnaissant sa montée en puissance et sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations.

L'émission, structurée en plusieurs parties avec 'Génération After' en première partie de soirée et 'After Live' les soirs de match, offre une plateforme où le football est discuté sans filtre, mêlant réactions, conférences de presse et débats animés entre supporters et experts. Cette année, des surprises sont prévues pour les auditeurs, marquant deux décennies d'analyses pointues et de passion pour le sport roi.

Les experts rappellent que le Maroc d'aujourd'hui, fort de son expérience et de ses talents évoluant dans les grands championnats, a consolidé son statut, même si le défi reste de maintenir cette régularité face à des adversaires qui se sont adaptés. L'After Foot reste la référence pour comprendre les enjeux du football moderne, grâce à ses journalistes et consultants qui décortiquent chaque match, chaque stratégie, et chaque performance des équipes, y compris celle du Maroc, qui a marqué l'histoire du football africain





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