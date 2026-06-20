Le Maroc se rapproche des 16es de finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l'Écosse

Le Maroc a décroché une précieuse victoire contre l'Écosse ce vendredi à Foxborough, ce qui les amène à quatre points des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l' Écosse . Six jours après son match nul convaincant face au Brésil (1-1), le Maroc a décroché une précieuse victoire contre l' Écosse , ce vendredi à Foxborough (1-0).

Avec quatre points, les Lions de l'Atlas se rapprochent des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Le match nul du Maroc contre le Brésil (1-1) était plus convaincant que la victoire de l'Écosse contre Haïti (1-0), et l'opposition entre les deux équipes a confirmé l'écart entre elles, pas vraiment reflété par le score (1-0).

L'ouverture du score marocaine est arrivée dès la deuxième minute, alors que le Gillette Stadium était encore rempli par les chants écossais, et elle est née. Trop limitée pour réagir, l'Écosse a continué de subir et de concéder des occasions, mais Saibari a trop croisé sa frappe (10e), Angus Gunn est sorti devant Achraf Hakimi (18e), Neil El Aynaoui a tiré au-dessus après une nouvelle percée de Diaz (30e), et Bilal El Khannouss n'a pas non plus cadré (36e).

De l'autre côté du terrain, la seule alerte est venue de John McGinn (45e+ 1), trop imprécis pour que Yassine Bounou ait quelque chose à faire. Si le gardien marocain n'a pas non plus été sollicité en seconde période, l'Écosse a eu le mérite d'étirer le suspense jusqu'au bout, avec un peu de réussite puisque la frappe contrée de Saibari a trouvé la transversale (50e), avant une parade de Gunn pour repousser la tête d'El Khannouss (52e)





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Maroc Écosse Coupe Du Monde 16Es De Finale

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