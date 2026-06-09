Le Maroc prêt à écrire l'histoire de la Coupe du monde 2026

Le Maroc, qui a survolé le groupe E de la zone Afrique lors des qualifications, est déjà qualifié pour la suivante qu'il coorganisera en 2030 avec l'Argentine. Les joueurs du Maroc compteront évidemment sur leurs principaux tauliers : Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Mais Neil El Aynaoui devrait également être un atout déterminant.

La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Maroc , qui a survolé le groupe E de la zone Afrique lors des qualifications, est déjà qualifié pour la suivante qu'il coorganisera en 2030 avec l'Argentine.

Les Lions de l'Atlas se sont baladés en signant huit victoires en huit rencontres, avec 22 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Leur épopée historique lors du Mondial 2022, conclue en demi-finale face à la France, a offert de l'expérience et de la confiance aux joueurs. Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur, sera-t-il à la hauteur de l'événement? Il a succédé à Walid Regragui, qui a réussi à stabiliser la sélection au très haut niveau.

Les joueurs du Maroc compteront évidemment sur leurs principaux tauliers : Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Mais Neil El Aynaoui devrait également être un atout déterminant. Le milieu de terrain de l'AS Rome est devenu un élément majeur chez les Lions de l'Atlas. Le Maroc va d'abord évoluer dans le New Jersey, puis à Foxborough (Massachusetts) et Atlanta (Géorgie), sur la côte Est des États-Unis.

Avec l'objectif de terminer premier devant le Brésil, pour se hisser en 8es de finale. Les joueurs de Mohamed Ouahbi voient grand pour cette édition 2026. Leur sélection est déjà qualifiée pour la suivante, mais ils veulent faire mieux que leur quatrième place à la Coupe du monde 2022





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