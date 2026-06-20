Le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale de la Coupe du monde

Le Maroc a obtenu une victoire importante contre l'Écosse, ce qui les rapproche des 16es de finale de la Coupe du monde.

Le Maroc a fait un grand pas vers les 16es de finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l' Écosse . Comme lors du premier match face au Brésil, Ismael Saibari s'est encore montré décisif pour le Maroc .

Très actif dans son couloir gauche, Bilal El Khannouss a brillé lors du succès des Lions de l'Atlas vendredi. Il a été très actif et inspiré avec des courses qui ont fait très mal aux Écossais. Le Marocain a dominé sur son côté gauche et a été très utile dans son rôle de récupérateur. Il a aussi failli marquer un but de la tête (52e).

Même s'il a été moins en vue que lors du premier match, il a été très utile pour presser et venir se mettre entre les lignes de passes, notamment en deuxième période. Le défenseur axial a été pénalisé par sa lenteur et a eu le malheur de couvrir Ismael Saibari sur l'unique but de la rencontre (2e), avant de se faire prendre de vitesse par Achraf Hakimi, qui a failli doubler la mise (18e).

Globalement, il ne s'est pas révélé rassurant pour ses coéquipiers. La victoire du Maroc face à l'Écosse est un grand pas vers les 16es de finale de la Coupe du monde





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