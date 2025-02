Le Mariage Discret de Françoise Hardy et Jacques Dutronc

Découvrez l'histoire du mariage peu conventionnel de Françoise Hardy et Jacques Dutronc en 1981, un couple qui a fasciné le public par son indépendance et sa relation complexe.

Leur couple a longtemps fasciné le public. Le 20 mars 1981, Françoise Hardy et Jacques Dutronc se sont dit « oui » à Monticello, en Corse, lors d'un mariage peu conventionnel. Quatorze ans après le début de leur histoire d'amour, les deux artistes décident de franchir le cap, alors que tous deux fuient le conformisme comme la peste. Lors de cette cérémonie discrète et intime, Françoise Hardy ne porte pas de robe blanche.

Pour les parents du petit Thomas, né huit ans plus tôt, il ne s'agit en effet que d'une formalité. « Je n'ai jamais été opposée au mariage », dira Hardy en 1981 sur RTL. « J’ai toujours trouvé que ça ne s’imposait pas. Je ne voyais absolument pas la nécessité de se marier à partir du moment où on vit ensemble ». Pourquoi alors décider de se passer la bague au doigt ? « C'est simplement parce que j'ai eu une petite alerte de santé sans aucune gravité (...). Et à la suite de ça, on s'est dit 's'il arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, ça poserait des tas de problèmes pour celui qui reste'' , expliquait-elle. « Et alors, pour se distraire de ça, on s'était dit, 'après on part en Corse, on se marie, on emmène nos amis et on fait la fête'. Un couple indépendant. Contrairement à la plupart des couples de leur époque, Hardy et Dutronc ont toujours vécu à leur manière. Après la naissance de leur fils Thomas en 1973, ils choisissent de s'installer ensemble dans une maison, mais où chacun dispose de son propre espace. Amoureux, mais indépendants, ils iront même jusqu'à habiter, à Paris, le même immeuble, mais à deux étages différents. Une façon de préserver leur liberté. Car leur couple a aussi été marqué par leur grande indépendance. Jacques Dutronc a ainsi entretenu des liaisons avec d'autres femmes, notamment avec Romy Schneider, en 1975, au moment du tournage du film L’important c’est d’aimer . Françoise Hardy a toujours su que son mari était volage, mais plutôt que de rompre, elle en a longtemps fait des chansons , où elle évoque son absence, ses propres doutes, comme dans son titre La Question . « Depuis le début, je me dis que ça va s'arrêter ». « Depuis le début, je me dis que ça va s'arrêter. Depuis le premier jour, je me dis que ça va s'arrêter le lendemain (...). Je crois qu'il y a certainement, au niveau de la façon d'aimer un problème commun et une façon différente de le vivre », confiait François Hardy à RTL en 1981. Et au début des années 1980, c'est elle qui débute une aventure avec un autre homme. Finalement, malgré l'amour qu'ils se portent mutuellement, le couple Hardy-Dutronc se sépare en 1988 , mais ils ne divorceront jamais. Ils resteront très proches. Et ce jusqu'au bout





