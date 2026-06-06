Le mariage de Peter Phillips et Harriet Sperling : une cérémonie familiale royale aux Cotswolds

Le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, a épousé Harriet Sperling lors d'une cérémonie à l'église All Saints de Kemble. Retour sur cette union qui a réuni la famille royale britannique dans la campagne du Gloucestershire.

Le samedi 6 juin 2026 a été marqué par le mariage de Peter Phillips , fils unique de la princesse Anne et petit-fils aîné de la reine Elizabeth II, avec Harriet Sperling , infirmière et écrivain.

La cérémonie s'est déroulée à l'église All Saints de Kemble, dans le Gloucestershire, dans les Cotswolds, sous un ciel capricieux qui n'a pas entaché l'effervescence du lieu. Badauds, journalistes et policiers s'étaient massés dès le début d'après-midi pourapercevoir les mariés et leurs invités. Bien que Peter Phillips ne détienne aucun titre officiel ni ne remplisse de rôle représentatif pour la couronne, l'événement a suscité un intérêt médiatique considérable.

La mariée, Harriet Sperling, était resplendissante dans une robe blanche fourreau à manches longues et col montant en dentelle, une création sur mesure de la maison Emilia Wickstead. Elle accessoirisait avec une tiare Pragnell London, un voile transparent et un bouquet composé de pois de senteur, de myrte et de muguet. Ses demoiselles d'honneur, Georgina Sperling, Savannah Phillips et Isla Phillips, portaient également des robes Emilia Wickstead.

La traîne de trois mètres de la mariée, brodée de dentelle, était portée par ses trois jeunes demoiselles d'honneur. Particulièrement émouvant, l'entrée de Harriet Sperling dans l'allée s'est faite au bras de son frère Nicholas, en hommage à leur père décédé, selon le porte-parole du couple. Le marié, Peter Phillips, vêtu d'un costume bleu ciel coordonné à son bibi à plumes, arborait le même sourire que son épouse.

La princesse Anne, mère du marié, était présente dans une tenue coordonnée, tandis que les sœurs du marié, Savannah et Isla Phillips, portaient des robes verte fleurie et marine. Ces deux dernières, accompagnées de leurs époux, avaient été rarement vues ces derniers mois aux côtés de la famille royale, depuis le retrait de leurs titres par leurs parents.

Après l'échange des vœux, la réception s'est poursuivie au domaine de Gatcombe, propriété de la princesse Anne à environ vingt minutes de route de l'église, rassemblant ainsi le clan de la princesse Royale. Les photographies officielles de l'événement, attribuées à Samir Hussein et Chris Jackson, ont largement illustré les médias, montrant les mariés radieux quittant l'église sous les hourras de la foule.

Cette union, bien que moins protocolaire que celles des membres directs de la famille royale, a néanmoins attiré l'attention, notamment du fait du parcours de la mariée, professionnelle de santé et femme de lettres, et de la position de Peter Phillips au sein de la famille. La description de l'événement inclut parfois des références à d'autres membres de la famille royale comme la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, présentes en arrière-plan, ainsi que des considérations plus larges sur les évolutions contemporaines des familles royales, y compris les histoires de membres LGBT+.

Cependant, l'essentiel du texte se concentre sur les détails de la cérémonie, les tenues, les participants et le déroulement de cette journée qui allie tradition royale et modernité





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