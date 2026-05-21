Le marché pétrolier pourrait entrer dans une "zone rouge" sans issue durable au conflit au Moyen-Orient

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie a alerté que le marché pétrolier pourrait entrer dans une "zone rouge" avec une pénurie d'offre en juillet ou en août en l'absence d'issue durable au conflit au Moyen-Orient. Il a également précisé que la France pourrait entrer dans une "ère de pénurie énergétique".

Le marché pétrolier pourrait entrer dans une " zone rouge ", avec une pénurie d'offre en "juillet ou en août", en l'absence d'issue durable au conflit au Moyen-Orient, a alerté jeudi le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol.

Va-t-on manquer de carburants cet été? Le marché pétrolier pourrait bien entrer dans une "zone rouge", avec une pénurie d'offre en "juillet ou en août", en l'absence d'issue durable au conflit au Moyen-Orient, a alerté ce jeudi 21 mai le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol.

"Le problème, c'est qu'à la fin juin, début juillet, la saison des voyages commence" et "en général, la demande de pétrole, la consommation de pétrole augmente", a-t-il expliqué lors d'une intervention à un évènement organisé par le think tank Chatham House. le patron de Totalenergies estimait que la France pourrait entrer dans une "ère de pénurie énergétique"En temps de paix, le détroit d'Ormuz assure le transit d'environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de GNL, ainsi que d'autres matières premières majeures, dont les engrais.

L'Iran a répété à plusieurs reprises que le trafic maritime dans ce couloir ne "reviendrait pas à son niveau d'avant-guerre". 120 mètres de long et 18 mètres de haut: les images du Pont Neuf transformé en caverne par l'artiste JR Chute du 13e étage, troubles psychatriques... Ce que l'on sait de la mort d'une femme et de trois de ses enfants à Toulon Cancer, diabète, hypertension...

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"Je n'ai pas besoin de ça": ce que Patrick Bruel, accusé de viol et agression sexuelle, avait déclaré aux enquêteurs en 2021 et 202





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