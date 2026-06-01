Le marché du mardi de Villeneuve-sur-Lot est en perte de vitesse. Les revendeurs de vêtements et de fruits et légumes sont nombreux, mais les producteurs sont de plus en plus rares.

Le marché du mardi de Villeneuve-sur-Lot est en perte de vitesse . Les revendeurs de vêtements et de fruits et légumes sont nombreux, mais les producteurs sont de plus en plus rares.

Les habitués estiment que le marché est trop mélangé et que les clients ne viennent pas en raison de la multiplication des chantiers en centre-ville. Le maire a demandé des propositions à son équipe pour sauver le marché, mais la réflexion est ouverte et aucune porte n'est fermée. Les habitués de la place Lafayette attendent avec impatience que les touristes arrivent pour redonner un peu de vie à ce rendez-vous qui a connu de meilleurs jours.

Jacques, un revendeur de fruits et légumes, est nostalgique de l'ancien emplacement du marché, qui était plus visible sur le boulevard. Mohamed, un producteur de Casseneuil, regrette l'agencement du marché et pense que les clients sont découragés par la multiplication des chantiers en centre-ville. Le producteur de fraises, tomates et courgettes pense que le marché devrait être relancé avec la Chambre d'agriculture pour refaire un véritable marché traditionnel, avec des producteurs sélectionnés par la mairie.

Le sujet est en haut de la pile de dossiers qui attend le nouvel élu en charge du centre-ville, Jean-Guy Tresserra, qui a demandé des propositions à son équipe pour sauver le marché





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