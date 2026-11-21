En France, les consommateurs âgés de 12 ans et plus représentent 33,4% des ventes de jeux. Cette tendance compense le recul démographique et stabilise le secteur.

En France, les ventes de jeux et de jouets ne reposent plus uniquement sur les achats destinés aux plus jeunes. La clientèle baptisée " kidultes ", définie comme l'ensemble des consommateurs âgés de 12 ans et plus, pèse désormais à hauteur de 33,4% du chiffre d'affaires global du secteur. Ce niveau historique, qualifié d'inédit par la Fédération française des industries Jouet-Puériculture ( FFJP), marque un tournant structurel pour l'industrie.

Un tiers du marché capté par les adultes

Les adolescents et les adultes représentent aujourd'hui un tiers des ventes de jeux en France, un taux qui permet au secteur de compenser la baisse chronique des naissances. En 2019, avant la pandémie, cette même tranche d'âge ne représentait que 23% des ventes, selon les données du cabinet spécialisé Circana. Cette montée en puissance est observée comme une augmentation soutenue et régulière depuis plusieurs années, confirmant une mutation durable des habitudes de consommation.

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Depuis le début de l'année, les ventes de jouets en France ont progressé de 11% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce dynamisme est principalement porté par les consommateurs de 12 ans et plus, qui alimentent près de 60% de la croissance du marché. Des univers tels que Harry Potter et Star Wars attirent particulièrement cette audience mature, transformant le jouet en objet de collection et de passion.

Compenser la démographie par l'élargissement de l'offre

Cette évolution arrive à un moment crucial où le secteur fait face à une baisse de la natalité depuis plus de quinze ans. L'élargissement de l'offre aux clients plus âgés a ainsi permis de compenser le recul des achats destinés aux enfants. Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, souligne que cette diversification a été un véritable accélérateur. L'enseigne a d'ailleurs lancé cet automne Le District, un espace dédié aux kidultes, pour répondre à cette demande croissante.

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Le recul démographique est significatif. Avec plus de 160 000 naissances de moins qu'il y a quinze ans, le marché du jouet serait en difficulté sans cette adaptation. Si les professionnels n'avaient pas su diversifier leur offre vers un public élargi, la survie économique du secteur aurait été compromise. Cette stratégie de conversion a donc sauvé le secteur de la contraction.

Une consommation guidée par le bien-être et la collection

Pour les professionnels du secteur, cet engouement répond à une quête de bien-être et de déconnexion. Il s'agit aussi d'un besoin de partage, notamment autour des jeux de société. Cette tendance s'enracine dans une recherche de sérénité et de plaisir assumé, loin de la simple frivolité enfantine. Le jouet devient un support de lien social et de détente pour les adultes.

Cependant, la facture peut vite grimper lorsque l'on opte pour des objets offrant un plaisir durable. Dans les boutiques King'Dultes, les prix varient de quelques euros pour un jeu de cartes à plusieurs centaines pour des figurines en résine. David Sebag, 32 ans et collectionneur passionné de mangas japonais, lorgne ainsi une statue de Shiryu, héros des Chevaliers du Zodiaque, proposée à 499,99 euros. Il possède déjà une édition de 2014 du même personnage.

Une fréquentation accrue et un phénomène international

Le panier moyen atteint une quarantaine d'euros dans les boutiques King'Dultes, un niveau comparable à celui des magasins King Jouet. Mais la fréquence d'achat diffère radicalement. Là où un client King Jouet classique vient en moyenne quatre fois par an, un " kidulte " revient quasiment une fois par mois. Cette récurrence renforce la stabilité du chiffre d'affaires.

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Le phénomène dépasse les frontières hexagonales. Les 12 ans et plus représentent plus de 40% des ventes au Royaume-Uni et 50% au Japon, selon King Jouet. L'enseigne estime que la France pourrait rapidement rejoindre ces niveaux. Cependant, Frédérique Tutt pointe une incertitude : les générations actuelles, grandissant avec les smartphones, conserveront-elles le même rapport au jeu que leurs aînés ?