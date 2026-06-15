Le marché du bricolage recule pour la troisième année consécutive en 2025

Le chiffre d'affaires des grandes surfaces de bricolage chute de 1,4% en 2025, selon la FMB et Inoha. Malgré ce repli, le marché reste au-dessus de son niveau d'avant-crise. Le chauffage et l'électricité progressent, tandis que la menuiserie et la plomberie déclinent. Le e-commerce gagne du terrain.

Le marché du bricolage a poursuivi son recul en 2025, enregistrant une baisse de son chiffre d'affaires de 1,4%, ce qui constitue une troisième année consécutive de repli après le boom sans précédent lié à la pandémie de Covid-19.

Selon les données publiées lundi par la Fédération des magasins de bricolage (FMB) et Inoha, l'association des industriels du secteur, les ventes des grandes surfaces spécialisées - parmi lesquelles Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage ou Bricomarché - ont atteint 21,8 milliards d'euros en 2025. Les organisations professionnelles ont nuancé cette tendance en soulignant que, malgré trois années de déclin, le marché reste supérieur à son niveau d'avant-crise, avec un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2019, ce qui témoigne selon elles d'un ancrage durable des dépenses des ménages liées à l'habitat.

Le marché du bricolage avait connu une croissance exceptionnelle pendant l'épidémie de Covid-19, qui avait redonné une importance centrale à l'aménagement et à la rénovation du logement, avec des sommets à 23,4 milliards d'euros en 2021 et 2022. La dégradation s'est amorcée en 2023 et se poursuit depuis, dans un contexte économique général jugé toujours complexe.

Le président de la FMB, Paul Cassignol, a expliqué que les ménages font face à des arbitrages de consommation en raison de cette situation, mais il estime que les Français continuent de considérer leur habitat comme une valeur refuge, ce qui maintient une demande de fond pour le secteur. La répartition des performances par rayon révèle des dynamiques contrastées.

Le rayon chauffage affiche une progression robuste de 3,3%, porté par les épisodes caniculaires successifs qui ont stimulé les achats de climatiseurs et de ventilateurs. De même, le rayon électricité enregistre une hausse de 0,6%, soutenu par l'intérêt croissant des particuliers pour les travaux électriques et les projets de rénovation énergétique.

À l'inverse, les rayons bois et menuiserie ainsi que plomberie, salle de bain et cuisine subissent des reculs respectifs de 2,4% et 1,5%, reflétant peut-être un report des gros travaux d'aménagement dans un contexte de vigilance budgétaire. Parallèlement, le marché immobilier ancien a enregistré une hausse significative de 14% des transactions en 2025, avec 951 000 ventes, selon les chiffres rapportés par la FMB et Inoha.

Or, l'achat d'un logement ancien s'accompagne presque toujours de travaux de rénovation, faisant de l'immobilier un levier majeur pour le marché du bricolage. L'évolution des canaux de vente montre quant à elle une divergence marquée : les ventes en ligne, qui représentent 6,2% du chiffre d'affaires total des grandes surfaces de bricolage, ont continué de progresser avec une croissance de 7,7%, tandis que les ventes en magasins physiques ont chuté de 1,9%.

Cette accélération du e-commerce confirme la mutation des habitudes d'achat des particuliers, qui privilégient de plus en plus le numérique pour leurs projets de bricolage, même si le magasin reste le canal dominant. Au total, le secteur traverse une phase de consolidation après l'euphorie de la période Covid, avec un retour à une croissance structurelle qui dépendra de la santé économique des ménages, des évolutions réglementaires en matière de rénovation énergétique et de la capacité des distributeurs à s'adapter à la montée du commerce en ligne





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