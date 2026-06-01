Le marché de l'automobile se stabilise grâce à l'explosion des ventes de voitures électriques

Le marché de l'automobile a connu un rebond important en 2022, notamment grâce à la vente de voitures électriques. Les immatriculations électriques ont bondi de 48% en conséquence de la crise des carburants, et les voitures électriques représentent désormais 26% des immatriculations. Le marché de l'occasion recule de 4%, mais le marché de l'occasion électrique en profite dans un contexte de prix favorables des voitures d'occasion électriques et d'un afflux croissant de modèles sur le marché secondaire.

Le marché de l'automobile se stabilise grâce à un nombre d'immatriculations électriques en forte hausse. Les ventes de voitures neuves ont progressé de 55% sur les six premiers mois de l'année, notamment grâce à la vente de voitures électriques qui a bondi de 48% en conséquence de la crise des carburants .

Les immatriculations électriques ont flambé de 81% au mois de mai, ce qui pourrait indiquer un raz-de-marée en cours. Le marché de l'occasion recule de 4%, mais le marché de l'occasion électrique en profite dans un contexte de prix favorables des voitures d'occasion électriques et d'un afflux croissant de modèles sur le marché secondaire. Les voitures électriques représentent désormais 26% des immatriculations, ce qui est une première depuis l'arrivée de ces nouveaux modèles





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