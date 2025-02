Le Marchand d'Armes Philippe Missillier : Une Passion Disparue

Cet article rend hommage à Philippe Missillier, un expert et marchand d'armes disparu en 2022. Son expertise inégalée, sa discrétion et sa passion pour les objets rares en font un personnage incontournable du monde des armes anciennes. Son histoire et sa collection, qui sera vendue par la maison Giquello à Drouot, sont racontées par son ami et confrère Bernard Croissy.

Le choix des armes est une affaire d'hommes ! Philippe Missillier, l'expert et marchand disparu en 2022, dont la collection va être vendue par la maison Giquello, les 6 et 7 mars à Drouot , est la parfaite incarnation de cette passion par essence masculine.

« L'homme, discret, pas facile d'accès mais très respecté du marché, était un érudit comme on n'en trouve plus aujourd'hui, fort de ses échanges avec les conservateurs de musées, de ses recherches dans sa riche bibliothèque et surtout de son œil », explique son confrère et ami Bernard Croissy, qui l'a accompagné jusqu'au bout de ses 73 ans, dans sa lutte contre un cancer du cerveau. De l'Europe à l'Amérique, ce globe-trotteur avait arpenté le monde à la recherche de l'objet rare qu'il vendait aux meilleurs amateurs et musées internationaux. « Philippe Missilier avait sa façon de travailler bien à lui. Il s'est démarqué par son intérêt pour tous les styles et les époques, avec un penchant particulier pour la Haute Époque et l'Orient. Personne en France n'en savait autant que lui », conclut Bernard Croissy





