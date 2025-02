Le Mans triomphe dans la folie de la Leaders Cup

Le Mans a réalisé un exploit incroyable en demi-finale de la Leaders Cup, s'imposant face à Saint-Quentin grâce à un dernier quart-temps fulgurant.

Le Mans a réalisé une fin de match spectaculaire pour éliminer Saint-Quentin samedi en demi-finales de la Leaders Cup . Mené presque tout au long de la rencontre, le MSB a profité d'un exploit de son meneur Trevor Hudgins , auteur de 29 points, dont deux tirs longue distance décisifs dans les dernières secondes, pour renverser la situation et s'imposer. Victorieux en 2014, le MSB retrouvera l'Asvel ou Monaco en finale.

Le vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game a fait preuve de son talent avec deux tirs longue distance réussis dans la dernière minute. Le premier a permis d'égaliser, le second d'emporter l'avantage au Mans à 10 secondes de la fin. Ce samedi au Palais des Sports de Caen, Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans) a mené le MSB à la victoire dans une rencontre difficile. Le club mancelle, avec un effectif réduit en raison de la maladie de Noah Penda et de la paternité de TaShawn Thomas, avait besoin d'un tel exploit pour s'offrir une place en finale. Malmenés par une équipe Saint-Quentin pleine de ressources, les joueurs du MSB ont longtemps semblé en difficulté face à un collectif axonais, soutenu par 23 passes décisives. Nolan Traoré (19 points) et Jerome Robinson (20 points, dont 11 dans le dernier quart-temps) ont permis aux Axonais d'aborder le money-time avec un avantage confortable (10 points d'avance à 4'41 de la fin). Cependant, les 18 pertes de balles des Saint-Quentinois ont permis aux Sarthois de rester dans le match. Tray Buchanan (18 points) et Williams Narace (16 points, 10 rebonds) ont fourni un soutien précieux à leur équipe pour maintenir l'espoir. Après un dernier temps mort de Guillaume Vizade, alors que Le Mans était encore à 6 longueurs avec 1'30 au chronomètre, David DiLeo a réussi un tir au cercle, suivi d'une faute. Trevor Hudgins a ensuite pris le contrôle de la dernière minute, tandis que Traoré a échoué dans son tentative de floater. Vainqueurs du co-leader choletais la veille, puis victorieux alors qu'ils étaient sur le point de l'élimination ce samedi, les Manceaux devront réaliser un nouvel exploit dimanche pour remporter leur premier trophée depuis le titre de champion en 2018. Ils affronteront l'équipe d'Euroligue, soit Monaco soit l'Asvel, qui s'affrontent ce samedi soir dans l'autre demi-finale.





