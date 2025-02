Le Mans survole Chalon et retrouve la confiance avant la Leaders Cup

Le Mans Sarthe Basket a réalisé une performance convaincante face à l'Élan Chalon, s'imposant largement (112-86). Cette victoire permet au MSB de retrouver confiance avant de rencontrer Cholet en quarts de finale de la Leaders Cup.

Le Mans Sarthe Basket a réalisé une performance dominante face à l'Élan Chalon, s'imposant largement (112-86). Après deux défaites consécutives, cette victoire permet au MSB de retrouver confiance avant d'affronter Cholet en quarts de finale de la Leaders Cup vendredi. Dès le début du match, Le Mans a imposé son rythme avec un 11-0 qui a mis l'Élan Chalon sous pression.

Les joueurs de Guillaume Vizade ont ensuite maintenu leur avance tout au long du match, affichant une maîtrise offensive et défensive impressionnante.Le coach Vizade a salué la réaction de son équipe, soulignant le retour aux fondamentaux et la contribution de chaque joueur. « Nous sommes revenus sur nos fondamentaux, et cela nous a apporté de la confiance. On a sept joueurs à au moins 10 points et chaque joueur du banc s’implique dans le collectif, ce qui maintient l’intensité. Ce que j’ai aimé, c’est la concentration sur le contenu. Tout le monde est resté dans le projet collectif, même s’il y a eu des performances individuelles comme trois joueurs avec au moins trois tirs réussis à 3-points », a déclaré Vizade. L'ancien coach du MSB, Elric Delord, a reconnu la difficulté rencontrée par son équipe face à la détermination et à l'agressivité des joueurs mancelles. « On met trop de temps avant d’être dans le match. Ce soir, en face, il y a eu l’euphorie, ça tombait de partout. On a volontairement protégé plus la raquette, mais leurs shooteurs ont sanctionné nos choix. En plus, ils avaient plus d’agressivité sur la balle, ce qui nous a empêchés d’entrer facilement les ballons », a-t-il expliqué. Le Mans abordera la Leaders Cup avec un moral renforcé, malgré un effectif réduit. Guillaume Vizade reste optimiste : « Nous irons avec neuf joueurs alors que d’autres en auront quatorze qualifiables. Mais tout est possible dans cette compétition, il y a toujours des surprises. On va s’accrocher », a-t-il conclu.





LE MANS ELAN CHALON LEADERS CUP BASKET-BALL VICTOIRE REACTION CONFIDENCE

