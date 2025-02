Le Mans s'impose en finale de la Leaders Cup

Le Mans remporte la Leaders Cup 2023 en battant Saint-Quentin dans une finale serrée. Trevor Hudgins, MVP de la rencontre, réalise une performance exceptionnelle pour mener son équipe à la victoire.

Leaders Cup - Après avoir éliminé Cholet, Le Mans poursuit sa très belle aventure caennaise en battant Saint-Quentin (88-85). Encore devant dans la dernière minute, le SQBB a vu la finale lui être chiper par un incroyable Trevor Hudgins . Le Mans semble vouloir reprendre le cours de sa très belle histoire avec la Leaders Cup .

Après s’être offert son voisin choletais, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition (avec Monaco) a ravi dans les derniers instants la victoire à Saint-Quentin (88-85). Avec un acteur majeur dans la qualification du Mans : S’accrocher, Le Mans n’a quasiment fait que cela ce samedi 15 février en demi-finale de la Leaders Cup. À la force d’un petit bonhomme,, qui, dans le money-time, à montrer qu’il était définitivement le plus fort sur le parquet ce soir. D’abord d’un 3-points dans le corner à 47 secondes de la fin du temps réglementaire pour égaliser (85-85), avant, quelques secondes plus tard, de planter un énorme step-back derrière la ligne extérieure, pour la victoire cette fois (88-85). Si la performance du meneur de jeu américain (29 points à 9/17 aux tirs) est évidemment l’une des grandes clés de la victoire mancelle, l’abnégation de l’ensemble du MSB est également à souligner. « Même à -10 tout le match, dans les yeux des gars on voyait qu’ils avaient conscience qu’ils n’étaient qu’à 3/4 possessions ». Avec l’utilisation de quasi exclusivement 7 joueurs (seulement 4 minutes de jeu pour Grasshoff), Le Mans a su pallier son manque de rotation par des choix forts, comme du small-ball. Ce qui a notamment permis au MSB de laisser Trevor Hudgins faire sa magie, en comblant 6 points dans la dernière minute 30. Si ce n’est qu’en toute fin de match que Saint-Quentin a laissé passer Le Mans devant, le SQBB regrette amèrement de ne pas avoir su faire un écart plus important pendant la rencontre (+12 au maximum). « On est trop inconstants et irréguliers sur deux aspects du jeu : la dureté défensive et les ballons perdus. » Encaissant 50 points en seconde période et perdant 18 ballons sur l’ensemble de la rencontre, les Axonais se sont donc sabordés, malgré un forcément déçu de ne pas être encore de la partie ce dimanche. Le contraste, entre la joie de Narace et la déception de Jerome Robinson, caché sous son maillot. (Photo : Julie Dumélié) En revanche, onze ans après son 3e et dernier titre de Leaders Cup, Le Mans y sera bien. Pour une finale où le MSB n’aura rien à perdre face aux derniers champions de France, l’ASVEL ou Monaco. Franchement déçu pour le SQBB qui fait un très bon match mais qui a un peu déjoué en toute fin de partie. A l'opposé, Hudgins a fait la différence tout seul comme un grand. Eh oui, le grand joueur n'était pas du côté du SQBB. D'ailleurs en ce qui concerne Nolan Traoré, on ferait bien d'en faire moins à son sujet, ne serait ce que pour son épanouissement. Parce que côté positif, très fort et rapide en pénétration côté droit mais très approximatif côté gauche (sauf quand il peut se reprendre au final sur sa main droite pour la finition), adroit à 3 points si on ne le respecte pas. Côté négatif, c'est une passoire en défense, il est un peu molle partout. Reste que même réflexion que pour ce match au sujet du MSB. Pourvu que les blessures ne s'invitent pas lors de la finale. Si Thomas pouvait les rejoindre, ce serait grandiose





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Leaders Cup Basket-Ball Le Mans Sarthe Basket Saint-Quentin Basket-Ball Trevor Hudgins

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Mans survole Chalon et retrouve la confiance avant la Leaders CupLe Mans Sarthe Basket a réalisé une performance convaincante face à l'Élan Chalon, s'imposant largement (112-86). Cette victoire permet au MSB de retrouver confiance avant de rencontrer Cholet en quarts de finale de la Leaders Cup.

Lire la suite »

Le Mans Sarthe Basket affrontera Cholet sans Penda et Thomas à la Leaders CupLe Mans Sarthe Basket devra composer avec deux absences majeures pour la Leaders Cup : Noah Penda, malade, et TaShawn Thomas, en congé paternité. Le coach Guillaume Vizade, qui dirigera l'équipe sans ses deux joueurs clés, regrette ces absences, mais souligne que la décision médicale concernant Penda est irrévocable.

Lire la suite »

Le Mans domine Cholet en quart de finale de la Leaders CupLe Mans a remporté le premier quart de finale de la Leaders Cup face à Cholet, malgré un retour des Choletais à la fin du match. Les Sarthois ont pris rapidement l'avantage grâce à leur domination au rebond, mais les Maugeois ont failli réaliser un hold-up à deux secondes de la fin. Cholet a manqué ses lancers francs, permettant à Le Mans de l'emporter 93 à 91.

Lire la suite »

Leaders Cup: Le Mans vs Saint-Quentin, Live CommentéSuivez en direct le match de Leaders Cup entre Le Mans et Saint-Quentin. Le match est intense avec des changements de leadership constants. Découvrez les actions clés, les points importants et les performances de chaque joueur.

Lire la suite »

Le Mans triomphe dans la folie de la Leaders CupLe Mans a réalisé un exploit incroyable en demi-finale de la Leaders Cup, s'imposant face à Saint-Quentin grâce à un dernier quart-temps fulgurant.

Lire la suite »

Solidarité, « Le Mans 66 », comedy club : ce qui vous attend au Mans ce lundi 10 févrierVoici un petit tour d’horizon de ce qui vous attend au Mans (Sarthe) ce lundi 10 février 2025.

Lire la suite »