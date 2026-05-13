Le Mans est en Ligue 1 après victoire controversée contre Bastia en Ligue 2

Le Mans est officiellement promu en Ligue 1 après avoir battu Bastia en Ligue 2 ce samedi, avec un résultat qui aurait normalement assuré sa montée si les fumigènes n'avaient pas interrompu la rencontre. La Commission de discipline a entériné le score, infligée une sanction à Bastia, confirmant ainsi l'ascenée du Mans FC dans la L1.

Cette fois, le Mans est en Ligue 1 . Ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue des professionnels de football (LFP) a acté la victoire des Manceaux contre Bastia en Ligue 2 ce samedi, malgré l'interruption définitive de la rencontre à quelques secondes du terme, a annoncé le président du club.

Alors que Le Mans menait 2-0, un résultat qui assurait sa montée en Ligue 1 et condamnait les Bastiais à la relégation, des fumigènes ont été lancés à la 91e minute, juste après le deuxième but manceau. L'arbitre avait alors décidé de stopper le match qui n'a jamais repris.

"Enteriner définitivement le score acquis". Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour. Après lecture du rapport d'instruction, la Commission décide d'entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l'interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC).

Par ailleurs, la Commission décide d'infliger au club de Bastia la sanction suivante : 2 matchs fermes et 1 match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Le Mans Bastia Ligue 1 Ligue 2 Fumigènes Arbitre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eddie Ekiyor confirme sa montée en puissance avec une performance contre Le MansEddie Ekiyor a signé une performance exceptionnelle avec Saint-Quentin contre Le Mans, en récoltant 25 points, 10 rebonds et 30 d'évaluation. Malgré la défaite du SQBB contre le MSB, l'intérieur canadien continue de confirmer sa montée en puissance dans la lutte pour le maintien.

Read more »

Double assassinat de Bastia-Poretta, aux origines de la vengeanceLes premières dépositions des enquêteurs ont plongé la cour au cœur d’un contentieux ancien entre deux factions de la bande criminelle corse de la Brise de mer. Un conflit dont l’origine remonte à la fin des années 2000 et qui n’a pas encore trouvé son épilogue.

Read more »

Fin de la collaboration entre Bastia et Réginald Ray après relégation en Ligue 3Bastia a annoncé la rupture du contrat avec l'entraîneur Réginald Ray, arrivé en novembre pour sauver le club. Après la défaite 0‑2 contre Le Mans et la probable relégation en Ligue 3, le SCB met fin à leur collaboration d’un commun accord, tout en attendant la décision de la commission disciplinaire. Le club envisage de repartir sur un nouveau projet sportif.

Read more »

Mans promoteurs en Ligue 1, Bastia en Ligue 3, dans la cour de la commission de discipline de la LFPLa commission de discipline de la LFP a annoncé que les Manceaux de Mans ont été officiellement promoteurs en Ligue 1 après leur victoire contre Bastia en 2-0 en Ligue 2. Cependant, Bastia a échappé au retrait de point malgré les sanctions infligées suite aux incidents à leur stade.

Read more »