Le Mans crée la sensation et remporte la Leaders Cup

Le Mans remporte la Leaders Cup en dominant l'AS Monaco dans une finale inattendue. L'équipe de Guillaume Vizade a brillamment surclassé le favori monégasque grâce à une défense solide et une adresse extérieure redoutable.

Le Mans a remporté la Leaders Cup dimanche à Caen en dominant Monaco de bout en bout en finale (104-96). Quel exploit ! Le Mans a créé une énorme surprise dimanche à Caen en finale de la Leaders Cup . Malgré une rotation limitée à huit joueurs, les Manceaux de Guillaume Vizade ont en effet dominé de bout en bout l'AS Monaco (104-96), largement favori avant la rencontre.

C'est le quatrième trophée de mi-saison (Semaine des As puis Leaders Cup depuis 2013) de l'histoire du MSB après 2006, 2009 et 2014 et une grosse désillusion pour l'armada monégasque. Méconnaissable, l'actuel troisième de l'Euroligue n'a mené qu'un peu plus d'une minute en début de match. Et a dû s'incliner face à la furia d'une équipe qui avait sorti Cholet en quarts de finale puis Saint-Quentin en demi-finales après avoir bataillé jusque dans les dernières secondes. Dimanche, Le Mans a livré une partie exceptionnelle en défense comme en attaque, à l'image de son intérieur Wilfried Yeguete. Les partenaires de Trevor Hudgins (25 points) se sont appuyés sur une grosse adresse extérieure en première mi-temps pour créer un écart important (55-39 à la pause). Ils ont laissé passer l'orage et les réactions sporadiques de Mike James (29 points) et de ses coéquipiers dans le troisième quart-temps. Ils ont ensuite repris seize points d'avance dans la dernière période. Monaco s'est lancé dans un rush désespéré dans les dernières minutes mais Le Mans n'a pas craqué et a conquis de haute lutte un trophée plus que mérité.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basketball Leaders Cup Le Mans Monaco AS Monaco Surprise Victoire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Mans survole Chalon et retrouve la confiance avant la Leaders CupLe Mans Sarthe Basket a réalisé une performance convaincante face à l'Élan Chalon, s'imposant largement (112-86). Cette victoire permet au MSB de retrouver confiance avant de rencontrer Cholet en quarts de finale de la Leaders Cup.

Lire la suite »

Le Mans Sarthe Basket affrontera Cholet sans Penda et Thomas à la Leaders CupLe Mans Sarthe Basket devra composer avec deux absences majeures pour la Leaders Cup : Noah Penda, malade, et TaShawn Thomas, en congé paternité. Le coach Guillaume Vizade, qui dirigera l'équipe sans ses deux joueurs clés, regrette ces absences, mais souligne que la décision médicale concernant Penda est irrévocable.

Lire la suite »

Le Mans domine Cholet en quart de finale de la Leaders CupLe Mans a remporté le premier quart de finale de la Leaders Cup face à Cholet, malgré un retour des Choletais à la fin du match. Les Sarthois ont pris rapidement l'avantage grâce à leur domination au rebond, mais les Maugeois ont failli réaliser un hold-up à deux secondes de la fin. Cholet a manqué ses lancers francs, permettant à Le Mans de l'emporter 93 à 91.

Lire la suite »

Leaders Cup: Le Mans vs Saint-Quentin, Live CommentéSuivez en direct le match de Leaders Cup entre Le Mans et Saint-Quentin. Le match est intense avec des changements de leadership constants. Découvrez les actions clés, les points importants et les performances de chaque joueur.

Lire la suite »

Le Mans triomphe dans la folie de la Leaders CupLe Mans a réalisé un exploit incroyable en demi-finale de la Leaders Cup, s'imposant face à Saint-Quentin grâce à un dernier quart-temps fulgurant.

Lire la suite »

Le Mans s'impose en finale de la Leaders CupLe Mans remporte la Leaders Cup 2023 en battant Saint-Quentin dans une finale serrée. Trevor Hudgins, MVP de la rencontre, réalise une performance exceptionnelle pour mener son équipe à la victoire.

Lire la suite »