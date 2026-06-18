Le maire RN de Carcassonne fait murage symbolique d'un squat et déclare la fin des occupations illégales

Le maire Rassemblement National de Carcassonne, Christophe Barthès, a réalisé et diffusé une vidéo où il participe personnellement à la construction d'un mur pour fermer un squat. Cette mise en scène, accompagnée de la déclaration forte "Les squatteurs, c'est terminé !", illustre la ligne dure adoptée par l'édile en matière de propriété privée. Cette action s'inscrit dans un contexte de tensions sociales et politiques locales, notamment avec des conflits sur l'utilisation des locaux municipaux et des manifestations de protestation.

Le maire Rassemblement National de Carcassonne , Christophe Barthès , a orchestré une opération de communication spectaculaire en participant lui-même au mur de parpaings érigé pour fermer un squat dans la ville.

Sur une vidéo largement diffusée sur ses réseaux sociaux, on le voit en jean et chemise, une brouette de mortier à ses côtés, truelle et taloche en main, appliquer lui-même le mortier sur les bricks. Face à la caméra, il lance une déclaration sans ambiguïté : "La propriété privée, c'est sacré. À Carcassonne, les squatteurs, c'est terminé !

". Cette mise en scène, où le premier magistrat endosse le rôle de maçon, traduit une approche très personnelle et médiatisée de la gestion des occupations illégales de logements ou locaux. Elle s'inscrit dans une stratégie politique plus large du RN, qui fait régulièrement de la lutte contre les squats un thème de campagne, lié à la défense de l'ordre et de la propriété. L'initiative intervient dans un contexte déjà tendu à Carcassonne.

En effet, parallèlement, le maire a refusé de mettre une salle municipale à disposition pour les élections législaires algériennes, justifiant ce choix comme "politique et assumé". De plus, un conflit oppose la mairie à la CGT concernant la Bourse du travail, l'édile ayant fait intervenir un huissier pour tenter de faire libérer des locaux, sans succès immédiat. Ces divers éléments ont contribué à créer un climat de confrontation.

Plus de 500 personnes ont manifesté dans les rues de Carcassonne pour protester contre la politique du maire et affirmer ce qu'elles ont appelé "un bastion de résistance". Les adversaires de Christophe Barthès dénoncent une approche purement symbolique et médiatique qui ne résout pas les problèmes de logement et aggrave les difficultés des personnes précaires. Ils y voient aussi une manière de diviser et de stigmatiser.

Le maire, lui, assume pleinement son image d'homme d'action, privilégiant le geste fort et la communication directe, quitte à être accusé de favoriser l'affrontement plutôt que le dialogue. La séquence du mur construit de ses mains est ainsi devenue un concentré de la méthode Barthès : une déclaration radicale, une action spectaculaire mise en scène pour les réseaux sociaux, et un affrontement avec une partie de la population et des organisations syndicales ou associatives





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