Le maire de Tarbes dévoile un plan ambitieux pour sécuriser le quartier de l'Arsenal

Le maire Pascal Claverie a annoncé un plan ambitieux pour renforcer la sécurité et la prévention sur le quartier de l'Arsenal à Tarbes. L'objectif est de sécuriser les nuits de ce haut lieu de la fête tarbaise en réponse aux incivilités.

Le maire Pascal Claverie a annoncé un plan ambitieux pour renforcer la sécurité et la prévention sur le quartier de l' Arsenal à Tarbes . L'objectif est de sécuriser les nuits de ce haut lieu de la fête tarbaise en réponse aux incivilités.

Le maire a affirmé sa volonté de renforcer la vidéosurveillance, avec une extension massive de la vidéosurveillance, le renforcement du centre de supervision urbaine ouvert 24h/24 avec le recrutement de policiers municipaux et le retour des actions de prévention auprès des jeunes. Le plan prévoit également le renforcement du dispositif de prévention assuré par l'association Les Étoiles des Pyrénées, qui proposera des stands de prévention dans les divers lieux festifs.

La ville a également prévu d'améliorer l'éclairage et les zones de stationnement du quartier





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Sécurité Prévention Tarbes Arsenal Vidéosurveillance Centre De Supervision Urbaine Les Étoiles Des Pyrénées Amélioration De L'éclairage Zones De Stationnement

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