Le maire de Tarbes déclare la guerre aux incivilités pour une ville plus propre

Le maire de Tarbes, Pascal Claverie, a lancé l'opération 'Place nette' pour faire de Tarbes une ville plus propre. Les habitants sont responsabilisés pour contribuer au nettoyage, à l'embellissement et au fleurissement de la ville.

Le maire de Tarbes , Pascal Claverie , a déclaré la guerre aux incivilités pour faire de Tarbes une ville plus propre. Il a lancé l'opération 'Place nette' qui vise à un nettoyage complet et approfondi de la ville.

Les équipes municipales se sont mises au travail pour remettre en état les quartiers et les rues. Le maire souhaite responsabiliser les habitants pour qu'ils contribuent au nettoyage, à l'embellissement et au fleurissement de la ville. Il a également proposé un permis de fleurir pour les habitants qui veulent fleurir leurs trottoirs ou les espaces publics.

La ville de Tarbes candidatera prochainement au label 'Ville Éco-Propre' qui récompense les collectivités qui mettent en œuvre une démarche structurée et durable en faveur de la propreté des espaces publics. Concernant les incivilités, le maire souhaite 'changer de méthode' et verbaliser plus systématiquement les contrevenants. Il souhaite également 'passer une transaction avec les contrevenants en les obligeant à ramasser les déchets durant cinq heures'





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