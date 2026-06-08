Le maire de Souillac conteste la décision d'annulation des élections municipales devant le Conseil d'État

Le maire de Souillac, Frédéric Vergnes, conteste la décision d'annulation des élections municipales devant le Conseil d'État. Les habitants de Souillac sont divisés face à cette annulation des élections municipales.

Le maire de Souillac , Frédéric Vergnes, conteste la décision d'annulation des élections municipales devant le Conseil d'État. Les élections municipales de Souillac connaissent un nouveau rebondissement après leur annulation par le tribunal administratif.

Le maire Frédéric Vergnes a annoncé avoir pris la décision de relever l'appel devant le Conseil d'État. Il a déclaré ne pas accepter de lire et entendre des commentaires malveillants le traitant de tricheur ou de magouilleur. Le maire sortant Gilles Liébus a réagi à cette annonce, en disant qu'il est confiant après la décision du tribunal administratif. Les habitants de Souillac sont divisés face à cette annulation des élections municipales.

Le tribunal administratif avait annulé les élections municipales de Souillac après un recours déposé par le candidat perdant et maire sortant Gilles Liébus. Le maire actuel, Frédéric Vergnes, dispose d'un mois pour contester la décision. Il a décidé de relever l'appel devant le Conseil d'État comme la loi le permet. Le maire de Souillac et son équipe assurent la continuité de l'action municipale en attendant la décision du Conseil d'État.

Les habitants de Souillac devront retourner voter pour élire leur maire après l'annulation des élections municipales par le tribunal plus de deux mois après le scrutin





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