Le Maire de Rouen Victime d'Insultes et de Menaces Xénophobes

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole Rouen Normandie, a été la cible d'insultes et de menaces xénophobes sur Instagram. L'auteur des messages, dissimulé derrière l'anonymat, accuse le maire d'offrir des tickets de bus à des « clandestins » et de privilégier les étrangers aux dépens des Rouennais.

Le maire de Rouen et président de la métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, a été victime de menaces et d'insultes xénophobes sur Instagram. Le maire a partagé des captures d'écran des messages haineux et vulgaires reçus, les dénonçant auprès du procureur. Le message, envoyé sous couvert d'anonymat, accuse le maire d'offrir des tickets de bus à des « clandestins » qui n'ont « rien à faire en France, encore moins en Normandie ».

L'auteur exhorte le maire à « penser aux Rouennais qui ne peuvent pas circuler librement avant de penser aux étrangers ». Ces insultes font suite à une décision de la métropole Rouen Normandie, datant du 3 février, d'offrir 12.450 tickets de bus à des structures accompagnant des étrangers primo-arrivants. L'objectif était de faciliter leurs démarches administratives et leur intégration. Nicolas Mayer-Rossignol déplore « l'anonymat confortable et facile des réseaux sociaux » qui n'excuse pas ces actes. Le maire promet de « continuer à défendre les valeurs » et plusieurs personnalités du Parti socialiste ont exprimé leur soutien et condamnation sur les réseaux sociaux.





