Le maire de New York Zohran Mamdani a célébré l'Aïd el-Kébir en portant une tenue traditionnelle musulmane personnalisée aux couleurs d'Arsenal, l'adversaire du PSG en finale de Ligue des champions ce samedi 30 mai.

Le maire de New York, Zohran Mamdani , a célébré l'Aïd el-Kébir en portant une tenue traditionnelle musulmane personnalisée aux couleurs d' Arsenal , l'adversaire du PSG en finale de Ligue des champions ce samedi 30 mai.

Le maire démocrate, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2026, est un fervent supporter d'Arsenal depuis sa jeune enfance. Il a même révélé sa passion pour d'anciens Gunners passés par la Ligue 1. Il a déclaré que lorsqu'il se lève, il pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan et Marouane Chamakh !

Après avoir vu le club du nord de Londres être sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, le maire new-yorkais espère voir les hommes de Mikel Arteta soulever leur premier trophée de Ligue des Champions. Le maire a donné son pronostic pour la rencontre : 'Je prie pour une victoire 3-2 d'Arsenal', a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il est confiant mais que la tâche sera loin d'être facile.

Il a également appelé le roi Charles III à 'rendre le diamant Koh-i-Noor' : c'est quoi cette pierre que Zohran Mamdani veut restituer à l'Inde ? Le coup d'envoi du match sera donné ce samedi à 18 heures, à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie





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