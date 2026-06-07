Le maire de Caussade limite les décibels lors de la Fête de la musique

La municipalité de Caussade a décidé de limiter les décibels lors de la Fête de la musique pour respecter les autres. Les groupes, DJ et autres artistes d'un soir pourront pousser la sono jusqu'à 75 décibels jusqu'à 22 heures, et jusqu'à 85 décibels après minuit. La police municipale sera munie d'un sonomètre pour s'assurer du respect de cette mesure.

Le maire de Caussade a signé un arrêté limitant les décibels lors de la Fête de la musique. La soirée électro de Michel Rederer à La Taverne comptera sur la venue de DJ Andrea Tutti, un artiste de la dark techno.

Le but est de se faire entendre tout en respectant les autres. Le maire a décidé de limiter les décibels suite au mécontentement de certains commerçants tarn-et-garonnais lors de l'édition 2025. La Fête de la musique sera célébrée le samedi 20 juin à partir de 18 h 30. La police municipale sera munie d'un sonomètre pour s'assurer du respect de cette mesure.

Le restaurateur Michel Rederer compte bien réitérer son événement dédié à la techno, l'électro et au hard-core. Le DJ Andrea Tutti a de grandes chances de décoiffer la cité des chapeliers avec sa cagoule. Le but n'est pas de lui faire retirer son matériel, mais de respecter les autres. La municipalité a ratifié un arrêté pour limiter les décibels.

Les groupes, DJ et autres artistes d'un soir pourront pousser la sono jusqu'à 75 décibels jusqu'à 22 heures. Dans un deuxième temps, jusqu'à 1 heure du matin, interdiction de dépasser les 85 décibels. Les commerçants sont partagés sur cette décision. Certains estiment que c'est une très bonne chose, tandis que d'autres préfèrent annuler leur soirée.

La Fête de la musique est censée être une fête de la musique, et non une cacophonie. Les habitants et touristes ont rendez-vous pour plusieurs événements, dont le grand bal de la Fête nationale le 13 juillet, le Festiv'halle du fil les 4 et 5 août, et les grandes fêtes de la commune du 28 au 30 août





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