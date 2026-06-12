Le maire de Béziers accusé de diffamation

Robert Ménard, maire de Béziers, est accusé de diffamation par un homme qui a été refusé le mariage en 2023. L'homme, Mustapha B., a été condamné pour un vol avec violences en 2021 et a été expulsé en Algérie en août 2023.

Le maire de Béziers, Robert Ménard , est accusé de diffamation par un homme qui a été refusé le mariage en 2023. L'homme, Mustapha B. , a été condamné pour un vol avec violences en 2021 et a été expulsé en Algérie en août 2023.

Robert Ménard a déclaré que Mustapha B. avait été condamné pour des viols en réunion et pour des viols avec violence, ce qui est faux. L'avocate de Mustapha B. a porté plainte pour diffamation publique envers un particulier. Robert Ménard répond qu'il s'est simplement trompé et que c'est une erreur. Le maire de Béziers doit comparaître devant le tribunal de Montpellier le 30 septembre pour avoir refusé de marier Mustapha B. et une autre femme.

L'affaire est considérée comme très grave et l'image de Robert Ménard est mise en jeu. L'avocate de Mustapha B. demande à la justice de vérifier les propos de Robert Ménard et de les confronter à la réalité. Le procureur de la République de Montpellier doit décider de la suite à donner à cette plainte. L'affaire du refus de mariage d'un OQTF à Béziers est considérée comme très grave et l'image de Robert Ménard est mise en jeu





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Robert Ménard Diffamation Refus De Mariage OQTF Mustapha B.

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