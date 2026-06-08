Le maire d'extrême droite de Carpentras, Hervé de Lépinau, a voté la suppression des subventions au Planning familial, estimant que la structure 'pourrit le cerveau' des adolescents qui questionnent leur identité de genre. Il a également supprimé la régie agricole de la ville, qui permettait de cultiver des fruits et légumes bios pour les cantines scolaires. Ces décisions ont été critiquées par l'élu d'opposition et ex-maire, Francis Adolphe, qui a souligné que le Planning familial est une association d'utilité publique, sans idéologie et apolitique.

Le maire d'extrême droite de Carpentras , Hervé de Lépinau, a voté la suppression des subventions au Planning familial, estimant que la structure 'pourrit le cerveau' des adolescents qui questionnent leur identité de genre.

Il a également supprimé la régie agricole de la ville, qui permettait de cultiver des fruits et légumes bios pour les cantines scolaires. Ces décisions ont été critiquées par l'élu d'opposition et ex-maire, Francis Adolphe, qui a souligné que le Planning familial est une association d'utilité publique, sans idéologie et apolitique. Il a également exprimé son inquiétude quant à la motivation de la décision du maire, estimant qu'elle est guidée par des convictions plutôt que par l'intérêt général





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