Le maire d'Entrechaux, Alexandre Roux, dénonce l'absence de dialogue au sein de la communauté de communes Ventoux-Vaison. Il déplore le manque de concertation et le fait que certaines communes soient laissées sur la touche.

Le maire d'Entrechaux dénonce l'absence de dialogue au sein de la communauté de communes Ventoux-Vaison . Selon lui, cette situation traduit une volonté de renoncer au dialogue.

Il rectifie les propos qui lui ont été prêtés en indiquant qu'il n'avait pas contesté la diminution des subventions provenant de la communauté de communes puisque celle-ci ne verse pas de subventions aux communes, hors fond de concours. Les principales compétences de la communauté de communes sont le ramassage des déchets et des encombrants, ainsi que la gestion des déchetteries ; les crèches, les centres de loisirs et les clubs jeunes ; la culture, notamment la danse et la musique ; l'urbanisme et l'instruction des dossiers ; l'assainissement non collectif ; le développement économique et la gestion des zones d'activités ; la mobilité.

Le maire déplore le manque de concertation au sein de la communauté de communes et le fait que certaines communes soient laissées sur la touche. Il dénonce également la faible représentativité des femmes au sein du conseil communautaire et le manque de moyens sur l'assainissement non collectif. Il souligne que le projet de 'Vélo route' existe, mais que les transports collectifs restent faiblement développés.

Enfin, il regrette que la commission d'aménagement du territoire ait été abandonnée et que l'agriculture ait été oubliée au programme de la communauté de communes, alors qu'elle constitue une part essentielle du territoire et de ses villages





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