Le maire d'Abbeville refuse de rendre obligatoire le port du casque à trottinette

Le maire d'Abbeville, Angelo Tonolli, a refusé de voter une motion pour rendre obligatoire le port du casque à trottinette. Cette décision a été prise après que les élus de l'opposition ont demandé au maire de voter une motion pour rendre obligatoire le port du casque à trottinette.

Le maire d' Abbeville , Angelo Tonolli, a refusé de voter une motion pour rendre obligatoire le port du casque à trottinette. Cette décision a été prise après que les élus de l'opposition ont demandé au maire de voter une motion pour rendre obligatoire le port du casque à trottinette.

Le maire a préféré se concentrer sur les comportements dangereux, tels que la circulation sur les trottoirs, les défauts d'assurance et les engins débridés. Les contrôles sont renforcés et très stricts, et les usagers sont prévenus que circuler sur les trottoirs, à plusieurs, sans assurance ou avec un engin débridé entraînera une amende avec le risque d'une confiscation





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