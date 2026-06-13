Le maillot du Brésil, un symbole de la fierté nationale, est de retour en prime pour la Coupe du monde de football.

Le maillot du Brésil, un symbole de la fierté nationale , est de retour en prime pour la Coupe du monde de football. Reconnaissable entre mille, il extrait immédiatement celui ou celle qui le porte d'une foule terne et grise.

Le maillot, surnom de l'équipe nationale brésilienne, est l'un des rares à être aussi important loin des rectangles verts que dessus. Dans le tissu jaune et ses détails verts se racontent tout à la fois une histoire politique, esthétique, patriotique et, tout de même, sportive. Le Brésil, c'est avant tout un mythe en tant qu'équipe, explique Paul Cometto, fondateur du studio créatif No Football Colors.

Ils n'ont pas inventé le football mais ils en sont le pays n°1, c'est eux qui ont importé un style de jeu ultra créatif et spectaculaire. L'iconique maillot domicile du Brésil, ici dans sa version 2026 qui sera portée par la Seleção à la Coupe du monde cet été, est un symbole du Brésil, au Brésil et à l'étranger, que ça coïncide avec le moment où il devient victorieux.

Le football a été l'un des vecteurs d'affirmation de la fierté nationale de manière très nette dans le second XXe siècle. Et, le maillot, un objet dont la société s'est saisie beaucoup plus qu'en France à la même époque. Le jaune iconique des liquettes brésiliennes occupe toujours une place de choix. Accroché au mur, l'une des pièces les plus marquantes : le maillot de la Coupe du monde 1994, remportée par Romario et ses potes aux États-Unis.

Le Brésil, on doit TOUJOURS en avoir en stock, raconte le co-fondateur de Line Up, Hippolyte Genaud. Avec l'équipe de France, ce sont les deux plus grosses demandes au niveau des nations. À Line Up, boutique de maillots vintage à Paris, les maillots du Brésil, de 1994 et 1998 notamment, sont des pièces demandées. Depuis 4-5 ans on voit beaucoup de personnes, et particulièrement des femmes, venir en boutique et chercher un maillot du Brésil pour l'été.

Il y a un côté, brisant les frontières entre sport et mode, celui du Brésil occupe une place d'autant plus importante qu'il est à cheval entre deux tendances : le phénomène né pendant la Coupe du monde 2022 et qui a habillé certaines des plus grandes stars de la planète et icônes de la pop culture d'habits aux couleurs du drapeau brésilien. Des couleurs qui sont définitivement en train d'être réhabilitées après une période difficile, marquée par une forte tension politique autour, justement, du maillot du Brésil.

Dans les années 2010, la crise politique qui aboutit notamment à la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff voit le jaune devenir la couleur de la frange identitaire brésilienne. Ce maillot qui était consensuel a été politisé et approprié par la droite de manière générale, et l'extrême-droite de Jair Bolsonaro en particulier, relate l'historien Clément Astruc





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