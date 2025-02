Le Magazine *Empire* dévoile son classement des 100 meilleures performances dans les séries télévisées

Le magazine britannique *Empire* a publié un classement des 100 meilleures performances d'acteurs dans des séries télévisées. Ce classement, qui suscite de nombreux débats, met en lumière des acteurs américains et des séries qui ont marqué l'histoire du petit écran.

Comparer la performance d'un acteur dans une série dramatique à celle d'un acteur dans une comédie, c'est une question complexe. Le magazine *Empire* a tenté de répondre à cette interrogation en publiant un classement des 100 meilleures performances d'acteurs dans des séries télévisées. Bien que ce classement suscite de nombreux débats, il est intéressant de noter qu'aucun acteur français n'y figure. L'absence des talents français comme Camille Cottin peut étonner certains.

Le classement est dominé par des acteurs américains, avec des performances mémorables dans des séries qui ont marqué l'histoire de la télévision. Bryan Cranston, révélé grâce à son rôle de Walter White dans *Breaking Bad*, occupe la première place. Son interprétation du professeur de chimie devenu baron de la méthamphétamine a été saluée pour son réalisme et sa complexité. *Empire* décrit l'écriture brillante de *Breaking Bad* qui a rendu difficile de déterminer le moment précis où Walter White est devenu un monstre. La performance de Cranston est considérée comme l'une des plus marquantes de l'ère des chaînes prestigieuses. À ses côtés, Aaron Paul, qui incarne Jesse Pinkman, le partenaire de Walter White dans ses activités illégales, complète cette duo emblématique du petit écran. D'autres séries populaires figurent également dans ce classement, comme *Mad Men*, *Succession*, et *Veep*. Elisabeth Moss, révélée grâce à son rôle de Peggy Olson dans *Mad Men*, est saluée pour son intelligence et son ambition. Le parcours de ce personnage, incarné avec brio par une star emblématique de cette époque télévisuelle, était à la fois l'histoire d'une génération de femmes dans le milieu de travail et, fondamentalement, étrangement individuelle. *Succession* , avec ses intrigues familiales complexes et ses personnages hauts en couleurs, est également mise en avant. Les performances de ses acteurs, notamment Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen et Brian Cox, sont louées pour leur nuances et leur profondeur. Enfin, Julia Louis-Dreyfus, avec sa performance comique mémorable dans *Veep*, remporte le titre de meilleure performance de l'ensemble du classement. Son incarnait de Selina Meyer, une sénatrice ambitieuse et cynique, est considérée comme l'une des plus emblématiques de l'histoire du petit écran





