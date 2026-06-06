Le Magazine de la santé transféré sur France 2 avec un nouveau duo de présentateurs

Le programme médical phare de France 5, Le Magazine de la santé, va migrer vers France 2 à la rentrée avec Flavie Flament aux côtés de Jimmy Mohamed. Cette décision s'inscrit dans un plan d'économies de France Télévisions incluant la suppression d'émissions et la possible fusion de chaînes.

L'émission Le Magazine de la santé, actuellement diffusée sur France 5 , va être transférée sur France 2 à partir de la rentrée prochaine. Cette décision s'accompagne d'un changement de présentation : Flavie Flament rejoindra Jimmy Mohamed pour animer ce programme, comme l'a annoncé ce samedi 6 juin Stéphane Sitbon-Gomez , numéro deux de France Télévisions , lors de l'émission Rendez-vous santé, un événement historique pour le service public .

Selon le directeur général adjoint du groupe, ce duo, déjà apprécié à la radio sur RTL où ils animent une émission santé le samedi matin, saura renouveler l'exercice sur la télévision. Il a souligné que Jimmy Mohamed a considérablement fait progresser Le Magazine de la santé et que Flavie Flament est une figure populaire du petit écran à laquelle France Télévisions est très attaché. Cette mutation s'inscrit dans un plan plus large d'économie pour le groupe public.

En effet, la suppression de l'émission sur France 5 fait partie des mesures visant à réaliser des économies, alors que la dotation de l'État à France Télévisions a baissé de 80 millions d'euros entre 2025 et 2026. Stéphane Sitbon-Gomez a également indiqué qu'il faudrait supprimer au moins un jeu télévisé. Ces annonces font écho aux scénarios présentés fin mai par la présidente Delphine Ernotte Cunci à son conseil d'administration.

Trois pistes avaient été soumises au ministère : le premier scénario reprend les propositions radicales du rapport Alloncle, avec la fusion de France 2 et France 5, l'arrêt de France 4 et de la chaîne numérique Slash, ainsi que des coupes dans le sport et les jeux, pour un objectif d'économies de moins de 300 millions d'euros par an à l'horizon 2030. Le second scénario proposait une fusion entre France Télévisions et Radio France, un projet déjà porté sans succès par l'ancienne ministre Rachida Dati.

Enfin, le troisième scénario préconisait un recentrage sur l'information par la fusion de France 3 et Franceinfo. Au-delà de ces restructurations, le paysage audiovisuel public français se trouve à un tournant majeur, confronté à des contraintes budgétaires sans précédent et à des attentes de transformation de la part des téléspectateurs.

Le transfert du Magazine de la santé symbolise à la fois une adaptation aux nouvelles habitudes de consommation et une volonté de regrouper les forces sur les chaînes les plus consultées. Le choix de Flavie Flament, personnalité connue et appréciée, et de Jimmy Mohamed, dont l'expertise médicale et le succès à la radio sont reconnus, semble calculé pour maintenir l'audience et la crédibilité du programme.

Toutefois, ces décisions s'accompagnent nécessairement d'inquiétudes quant à l'avenir d'autres magazines et divertissements sur France 5, ainsi qu'à l'impact sur les emplois et la diversité de l'offre. La suppression annoncée d'au moins un jeu télévisé montre que l'ensemble du programme est passé au crible, le divertissement étant souvent perçu comme un poste de dépenses facile à ajuster.

Les scénarios de fusion, quant à eux, soulèvent des questions sur l'identité même du service public, sa capacité à toucher tous les publics à travers des réseaux différenciés, et la pérennité des chaînes locales comme France 3. Alors que le débat sur le financement des médias publics bat son plein, ces annonces dressent le portrait d'un groupe en pleine mutation, tiraillé entre la nécessité économique et sa mission de service public, alors que l'avenir précis de chaque chaîne reste encore à définir dans le cadre des arbitrages finals qui interviendront probablement dans les mois à venir





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