Le Maître des Cougourdes : Jérôme Désigaud, Artisan d'Instruments Musicaux Occitans

Jérôme Désigaud, un artisan talentueux du Tarn, transforme les cougourdes en instruments de musique uniques. Découvrez son histoire, son savoir-faire et son engagement pour la transmission de traditions musicales.

Jérôme Désigaud , 46 ans, est un personnage unique, un passeur de mémoire et de traditions musicales occitanes. Ce Tarnais, basé à Puycelsi, est un artisan spectaculaire qui transforme les cougourdes, fruits du cougourdier, en instruments de musique. Sa passion pour les musiques du monde, notamment celles remontant aux origines de l'humanité, l'a mené à se lancer en 2011 dans la fabrication d'instruments traditionnels occitans.

À la suite d'une découverte fortuite d'une cougourde au marché de Saint-Sernin à Toulouse, il a appris à fabriquer des Espines, de petites guitares utilisées dans la culture carnavalesque niçoise, ainsi que d'autres instruments d'époque.Autodidacte et pétri de talent, Jérôme Désigaud a fasciné de nombreux musiciens locaux, son carnet de commandes ne connaissant jamais de répit. Sa carrière de luthier, devenue rarissime en France, est lancée. Ses créations s'exportent jusqu'aux États-Unis et au Japon. Dans son atelier, il teste ses créations à vent ou à cordes, les unes après les autres, créant des sons qui transportent l'auditeur dans des univers singuliers et époustouflants. Les instruments qu'il fabrique datent du Moyen Âge ou du milieu des années 1900. Les cougourdes poussent dans le jardin de ses voisines, et il les façonne avec soin. Il ouvre la cucurbitacée non comestible en deux, la vide à l'aide d'une cuillère à café en conservant les graines pour replantation. Une fois la carcasse séchée, il y incorpore du bois local, souvent de l'érable ou du buis, pour passer du végétal à l'instrumental.Enfin, l'instrument est revendu à ses clients du monde entier, dont certains proviennent du Japon ou des États-Unis, pour des sommes atteignant plusieurs milliers d'euros. Jérôme Désigaud est fier d'être l'un des derniers représentants de cette profession et de transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. Son travail est une véritable quête de mémoire et de recherche. Il aime profondément ce qu'il fait. On peut facilement imaginer Jérôme Désigaud s'entendre avec le Cévenol Julien Doré, et ce dernier aura l'occasion de le rencontrer cet été lors du festival Pause Guitare. Si Julien Doré ou même Sting souhaitaient une Espine, Jérôme serait ravi. Il sait même en fabriquer des versions électriques.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jérôme Désigaud Instruments De Musique Occitanie Musique Traditionnelle Artisanat Cougourde Espine

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Benoît Salmon, Nouveau Maître de « N'oubliez pas les paroles », remporte 538 000 eurosBenoît Salmon, un photographe angevin de 30 ans, a remporté le jeu télévisé « N'oubliez pas les paroles » et amassé 538 000 euros en 79 victoires. Il partage ses plans pour cet argent et évoque émotionnellement la perte de son père.

Lire la suite »

David Lynch : La Mort du Maître du SuspenseDavid Lynch, le réalisateur légendaire du cinéma américain, est décédé le 15 janvier à l'âge de 78 ans. Son emphysème pulmonaire, aggravé par les incendies de Los Angeles, aurait contribué à son départ. La famille du réalisateur a annoncé sa mort et a appelé à une séance de méditation mondiale en son honneur.

Lire la suite »

L'édito de l'After: Florentino, maître des illusionsFlorentino Perez entame un nouveau mandat de quatre ans à la tête du plus grand club de football du monde. Son héritage est immense mais pas forcément là où l’on croit. Et si Perez était l’inventeur du soft power moderne ?

Lire la suite »

Le retour de Trump à la une de la presse étrangère : “Le maître du monde rugit”Au lendemain de la cérémonie d’investiture marquant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump pour un second mandat, “le 45e et 47e président des États-Unis” s’affiche ce 21 janvier 2025 en première page de très nombreux quotidiens américains et internationaux.

Lire la suite »

Maître Lexa Condamné pour Prostitution de sa SoumiseUn tribunal de Bayonne a jugé une affaire complexe impliquant proxénétisme et sadomasochisme. Maître Lexa a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir prostitué sa compagne, malgré les affirmations de consentement et d'une relation de domination-soumission.

Lire la suite »

Manchester City : Luis Enrique a donné une leçon au maître Pep Guardiola, dépossédé du ballonLe match dans le match a tourné à l’avantage de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Pep Guardiola s’est avoué vaincu après le match de Ligue des champions remporté mercredi par les Parisiens (4-2)

Lire la suite »