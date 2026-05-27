Le M24, nouveau temple du sport automobile ouvre ses portes au Mans

Le M24, installé sur le site de l'ancien musée des 24 Heures du Mans, dévoile plus d'une centaine de voitures légendaires, des combinaisons de pilotes et des trophées historiques, promettant de devenir une référence mondiale et une destination culturelle majeure en Europe.

Le 28 mai 2026 marque l'inauguration officielle du M24 , le nouveau musée dédié à l'histoire du sport automobile , implanté sur le site même de l'ancien musée des 24 Heures du Mans.

S'étalant sur 8 600 m², cet espace exceptionnel accueille plus d'une centaine de véhicules mythiques, des prototypes uniques et des objets rares qui ont façonné la légende des courses motorisées depuis plus d'un siècle. Le projet, porté par le milliardaire Richard Mille, ambitionne de devenir une référence mondiale en célébrant les 24 Heures du Mans, la Formule 1, le rallye, l'IndyCar et d'autres disciplines.

La collection, considérée comme l'une des plus riches au monde dans le domaine du sport automobile, comprend des voitures légendaires, des combinaisons de pilotes et des trophées historiques, offrant aux visiteurs une plongée immersive dans le passé glorieux de l'automobile de compétition. Parmi les pièces maîtresses du musée, on trouve les combinaisons d'Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1, et de Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, ainsi que la coupe Rudge‑Whitworth, trophée décerné lors de la première édition des 24 Heures en 1923.

Deux dioramas consacrés respectivement à Ferrari et à Lotus enrichissent la présentation, tandis qu'une allée des héros rend hommage à trente‑cinq figures emblématiques, de Henri Pescarolo à Sébastien Loeb, en passant par Michèle Mouton. Un mur dédié aux multiples vainqueurs des 24 Heures se dresse comme un témoignage visuel de l'histoire, et une collection de 4 800 miniatures reproduit chaque voiture ayant participé à la course depuis sa création.

Le musée expose également les grandes innovations techniques nées au Mans, comme l'évolution des systèmes de carburant et les avancées aérodynamiques introduites lors de l'édition de 1927. Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1 et parrain du M24, souligne que l'établissement dépasse le cadre d'un simple musée.

Selon lui, le M24 raconte non seulement les exploits des pilotes et des équipes, mais aussi les histoires des femmes qui ont marqué le sport, les avancées technologiques qui ont fait des 24 Heures du Mans une légende et l'impact culturel du phénomène automobile sur la société. En ouvrant ses portes au grand public, le M24 entend rapidement devenir une destination culturelle majeure en Europe, attirant amateurs d'histoire, passionnés de mécanique et touristes en quête d'une expérience immersive.

Le musée se veut à la fois un lieu de mémoire et un espace éducatif, proposant des expositions temporaires, des ateliers interactifs et des conférences destinées à transmettre le savoir‑faire et l'esprit d'innovation qui caractérisent l'univers du sport automobile depuis plus d'un siècle





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