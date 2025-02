Le M23 prend le contrôle de Bukavu, l'UA appelle au retrait immédiat

Le groupe armé M23, allié à des forces rwandaises, a pris le contrôle de Bukavu, capitale du Sud-Kivu en RDC, dimanche. Cette avancée suscite l'inquiétude de la communauté internationale qui craint une escalade du conflit.

Soldats du M23 ont pris le contrôle de Bukavu , grande ville de l'est de la République démocratique du Congo ( RDC ), dimanche sous les acclamations d'une partie de la population. Le groupe armé, allié à des troupes rwandaises, a ainsi pris le contrôle total du lac Kivu, une zone stratégique pour le commerce et le transport dans la région. Cette avancée survient après l'offensive éclair du M23 , qui a pris le contrôle de Goma, capitale du Nord-Kivu, fin janvier.

Les forces armées congolaises (FARDC) ont reçu l'ordre de quitter les bases militaires de Bukavu vendredi matin. Des pillages ont été signalés depuis vendredi soir, et des milliers de personnes ont fui vers le Burundi voisin. L'Union africaine (UA), réunie en sommet depuis samedi, a appelé au retrait immédiat du M23 et de ses partisans. L'ONU, qui estime qu'environ 4 000 militaires rwandais sont présents dans l'est de la RDC, exprime sa crainte d'un conflit régional plus large. L'Ouganda et le Burundi ont déployé des troupes dans la région en appui à l'armée congolaise, tandis que l'Afrique du Sud se prépare également à intervenir





