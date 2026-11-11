Le lycée du Golf de Dieppe a été sélectionné pour des rénovations en priorité en France. Les élèves sont satisfaits mais expriment des problèmes tels que les fuites d'eau, les moisissures et la moquette usée. Les élèves veulent que les rénovations soient effectuées maintenant.

Le lycée du Golf de Dieppe fait partie des établissements scolaires à rénover en priorité en France. Les élèves sont satisfaits de savoir que leur établissement devrait subir des rénovations, même si à leurs yeux, " ce n'est pas le pire ".

Les principaux problèmes évoqués par les élèves sont les fuites d'eau dans les murs, les moisissures et l'isolation. Les élèves demandent un meilleur fonctionnement de l'établissement, notamment des toilettes ouvertes, des locaux propres et des moyens de sortir du lycée en cas de problème. De nombreux élèves ont évoqué des problèmes de moisissures et de fuites d'eau dans les murs.

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Des élèves demandent une meilleure isolation avant tout

" Des fois, il fait plus froid dans le lycée qu'à l'extérieur ", remarquent Amandine et Veliana. L'isolation est sûrement le sujet qui est le plus revenu dans la bouche des jeunes interrogés. Les élèves sont conscients que les rénovations ne seront pas pour eux mais pour les générations futures qui auront l'obligation de travailler dans de bonnes conditions.

Cependant, les problèmes actuels doivent être résolus dès maintenant. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, accusé d'avoir expulsé illégalement plusieurs familles roms, un fait qu'il nie catégoriquement. La tempête Charles, forte de rafales à plus de 100 km/h et de pluies diluviennes, arrive en France. Les élèves du lycée du Golf de Dieppe sont conscients que le gouvernement a sélectionné 200 lycées à rénover en priorité en France, dont le leur.

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Ce classement fait suite à des déclarations qualifiées d'incohérentes. Les élèves sont heureux que leur établissement soit sur la liste et espèrent que les problèmes seront résolus. Le CVL du lycée du Golf de Dieppe estiment qu'il faut améliorer l'accessibilité du lycée aux personnes à mobilité réduite. Les élèves demandent également des réunions plus fréquentes du CVL pour résoudre les problèmes évoqués par les membres de l'établissement.

La priorité des jeunes : réparer les fuites et la moisissure

Les élèves de Dieppe sont conscients de la priorisation de leur établissement mais n'attendent pas une remise en question mais plutôt des réponses. Le temps presse. Les rénovations doivent commencer dès que possible. Les élèves doivent être assurés que leur établissement sera un des premiers à bénéficier des rénovations.

La situation actuelle ne doit pas durer longtemps. C'est pourquoi les élèves demandent une attention rapide des pouvoirs publics. L'école n'est pas à rénover juste pour la présentation, la présentation de l'extérieur. L'essentiel est l'état des locaux.

Les élèves ne veulent plus d'hygiène de seconde zone, les locaux devraient être bien chauffés. Les locaux ont besoin de réparations et d'entretien, les élèves ne veulent plus subir les intempéries, ce sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les élèves du Golf, ils ne voient pas d'incohérence dans les déclarations du gouvernement. Les rénovations doivent être faites maintenant, pas dans 5 ans.