Le lundi de Pentecôte 2026, un jour férié qui ne signifie pas automatiquement non travaillé

Cet événement inégalités signalé sera une conséquence majeure pour les entreprises et les travailleurs. La non-travail en est exonéré. Les emplois s' concursos and will certainly be important. Pour ceux qui choisissent de partir travailler le jour férié, les employeurs doivent veiller à ce qu'ils aient le droit de travailler.

Le lundi de Pentecôte tombera cette année le 25 mai, et ses conséquences sur les prochaines semaines risquent d'être marquées pour les entreprises et les travailleurs.

Certaines personnes travailleront, d'autres non, selon les conventions collectives. Mais cela ne signifie pas que les non employés doivent être considérés comme indemnisés au lieu de travailler. Le jour férié ne signifie pas forcément jour non travaillé. Il est important de se référer à la règle pour cette date-là.

Cependant, seuls les employés sont tenus de travailler ce jour. Les apprentis et les stagiaires bénéficieront de la non-travail. Les employeurs, en leur tour, devront verser la contribution solidarité autonomie. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprises ou d'établissement, ou les accords de branche.

S'il n'y a pas d'accord collectif, la journée de solidarité est définie par l'employeur. Les salariés sont alors indemnisés pour les heures non travaillées. Tous doivent respecter le choix de l'employeur s'il choisit toujours le lundi de Pentecôte. Le texte en rapport avec une aide d'urgence de l'ANCV est également Vụ interactif





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