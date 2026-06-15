Le Lumen Field, théâtre du premier match de la Coupe du monde 2026 à Seattle

Découvrez le Lumen Field, stade mythique des Seattle Seahawks, qui ouvre ses portes à la Coupe du monde 2026 pour le match Belgique-Égypte. Entre architecture impressionnante, ambiance sonore record et vue à couper le souffle, ce stade de 68 000 places promet une expérience unique pour les joueurs et les supporteurs.

Le Lumen Field , stade emblématique de Seattle , s'apprête à accueillir le premier de ses six matchs de la Coupe du monde 2026 ce lundi soir, avec la confrontation entre la Belgique et l' Égypte .

Inauguré en 2002, cette enceinte de 68 000 places, principalement dédiée au football américain des Seattle Seahawks, se distingue par son architecture unique en forme de fer à cheval et une tribune pyramidale de 13 étages offrant une vue imprenable sur la skyline de la ville et le mont Rainier. Situé à deux pas du centre-ville, il partage son quartier avec le T-Mobile Park, stade des Mariners, créant un complexe sportif XXL.

Réputé comme l'un des stades les plus bruyants des États-Unis, le Lumen Field a enregistré des niveaux sonores dépassant les 130 décibels, équivalents à un avion à réaction, grâce à sa conception avec des tribunes abruptes et un toit couvrant 70% de la surface qui réverbère le bruit. Les supporteurs, debout tout au long du match, tapent du pied et brandissent des lance-flammes sur les côtés du terrain, créant une ambiance surchauffée.

Un drapeau "12e homme" symbolisant l'engagement du public est même hissé en haut du stade. Maxime Chanot, ancien joueur de MLS, décrit une atmosphère exceptionnelle, notamment grâce à la fanfare placée en haut de la tribune pyramidale. Les amateurs locaux, comme Zach, prévoient d'assister au match en famille, impatients de vivre l'événement mondial dans ce lieu légendaire, même si le soccer n'est pas leur sport de prédilection.

Le stade, déjà vanté pour son esthétique et son caractère intimidant, se prépare à inscribed une nouvelle page de son histoire sous les projecteurs de la Coupe du monde





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