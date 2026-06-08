Le lubrifiant à base d'eau Lovehoney Enjoy : un produit populaire pour les rapports intimes

Le lubrifiant à base d'eau Lovehoney Enjoy est un produit populaire en raison de sa douceur pour la peau et de sa compatibilité avec les préservatifs. Il est recommandé pour utiliser avec des sex-toys ou lors de rapports intimes.

Le lubrifiant à base d'eau Lovehoney Enjoy est un produit populaire en raison de sa douceur pour la peau et de sa compatibilité avec les préservatifs .

Il est recommandé pour utiliser avec des sex-toys ou lors de rapports intimes. Ce lubrifiant est facile à manipuler, ne colle pas et ne tache pas. Il est également compatible avec les préservatifs et les sex-toys. Le Lovehoney Enjoy est proposé en un grand format de 250 mL et ne contient pas de glycérine.

Il est destiné à un usage externe uniquement et est parfaitement adapté aux sex-toys. L'avantage du lubrifiant à base d'eau est qu'il hydrate les muqueuses et apporte une sensation de glisse naturelle. Pour une meilleure conservation, il est recommandé de le conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.

Les avis laissent entendre que la texture est idéale, que le rapport qualité-prix est parfait et que ce format dure longtemps. Si vous n'avez plus de lubrifiant ou cherchez un nouveau, c'est le moment de commander le lubrifiant à base d'eau Lovehoney Enjoy actuellement vendu en promotion





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lubrifiant À Base D'eau Lovehoney Enjoy Rapports Intimes Sex-Toys Préservatifs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondial-2026: l'équipe iranienne s'envole pour le Mexique, l'Iran fustige des refus de visasL'équipe iranienne de football s'est envolée samedi pour le Mexique, où se trouve son camp de base pour la Coupe du monde de football, mais l'Iran a dénoncé un ...

Read more »

Ce lait pour le corps à moins de 10 euros réduit votre transpiration pendant 72 heures (et il est adapté aux peaux sensibles)Etiaxil lance le Lait Corps Anti-Transpirant 72h, un produit efficace pour réduire la transpiration sur l'ensemble du corps, adapté aux peaux sensibles et à moins de 10 euros.

Read more »

OPINION. « La gauche peut gagner en 2027 », par Matthieu Pigasse, banquier d’affairesLe banquier d'affaires estime que l'extrême droite est un danger pour la République et qu'une gauche populaire et sociale a moyen de remporter l'élection présidentielle de 2027.

Read more »

EN IMAGES. « Ce n’est pas fini, je pense qu’on peut faire quelque chose » : Uini Atonio et les partants du Stade Rochelais ont pu communier avec DeflandreLe désormais ancien pilier droit du Stade Rochelais et des Bleus a pris la parole dans un stade débordant d’amour pour les siens, et pour lui en particulier, ce samedi

Read more »

Lire vos BD au bord de la piscine : cette liseuse couleur voit son prix chuterIdéale pour lire vos BD les pieds dans l'eau sans craindre les éclaboussures, la liseuse couleur Vivlio InkPad Color 3 passe sous la barre des 300 euros.

Read more »

Un référendum suisse pour limiter la population du pays à 10 millionsLes Suisses votent le 14 juin pour valider ou non une initiative populaire visant à plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants avant 2050

Read more »