Le lourd héritage d'un père Waffen SS

Trois hommes partagent leur histoire bouleversante après la découverte de la vérité sur leur père, anciens membres du Waffen SS pendant la Seconde Guerre mondiale.

Trois hommes, Philippe Douroux, Alain Lejeune et Eric Frantz, témoignent dans le journal Le Monde. Ils partagent trois souvenirs d'adolescence, à l'âge de 12, 16 et 17 ans. Trois pères et une révélation commune, comme une balle tirée à bout portant : « Pendant la guerre, j'ai combattu aux côtés des Allemands ». Ces trois pères étaient d'anciens Waffen SS, engagés volontaires. Il y en eut 10 000 en France et presque autant en Belgique.

Pour ces pères, au moment de l'aveu, pas de malaise affiché, pas de larmes présentes et pas de regret apparent. « Si nous avions gagné, je serais un héros » avait même lâché le père d'Alain ce jour-là. Alain, qui pensait que les cicatrices sur l'épaule de son papa étaient des marques de bravoure et de Résistance. Pour ces adolescents des années 60 et 70, cela a été le début d'un long cauchemar dont ils ne sont aujourd'hui toujours pas sortis. \Alain découvre notamment que les associés de son père dans un cabinet comptable sont, eux aussi, d'anciens SS. Eric se souvient quant à lui d'un disque de musique militaire allemande, reçu quand il était petit. Philippe comprend qui est vraiment Pierre Bousquet, l'ami de papa, qui en 1972 créait le Front National avec Jean-Marie Le Pen. « Tu ne dois le dire à personne. Cela pourrait nuire à mes activités » avait ordonné le père d'Alain. Il n'en a plus jamais été question à la maison, « on regrette toujours de ne pas avoir posé les questions quand il en était encore temps » dit Alain qui s'excuse presque d'ajouter « malgré tout c'était un bon père ». Comment faire quand on est l'héritier d'un si lourd passé ? « Vous devez forcément vivre avec cette tache » comme l'écrit Le Monde, « la suite est une immense révolte, tisonnée de honte et de douleur ». Philippe devient anarchiste. Eric s'inscrit aux Jeunesses Communistes. Alain se réfugie dans la provocation et va jusqu'à se battre avec son père et lui briser la main. « Arrête tes conneries » lance le père, « je n'en ferai jamais une aussi grosse que toi », répond le fils. Ces enfants de SS ont fondé leur propre famille, sans rien cacher à leurs épouses et à leurs enfants. Ils se sont plongés dans le passé pour se reconstruire, des photos cachées au fond d'une malle, des livres d'histoire, des archives de France et d'Allemagne, avec une réalité à accepter. L'étendue de leurs crimes restera à jamais inconnue. Les enfants ne peuvent pas être responsables des actes de leurs parents. « Ce n'est pas si simple, répond Alain. Quand votre père est un héros, vous en retirez les éclats de lumière. Quand votre père est un salaud, vous devez forcément vivre avec cette tache ». « Tu verras, tu comprendras » rabâchait le père de Philippe avant sa mort. Mais non, il n'a jamais compris. Philippe Douroux vient de sortir un livre, « Un père ordinaire », aux éditions Flammarion. Il n'a pas toutes les réponses qu'il cherchait et il devra vivre jusqu'au bout avec ce père, Alfred, dit Freddy, qu'il n'appellera plus jamais papa





