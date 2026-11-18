Le Groupement Les Mousquetaires annule la distribution du loup Intermarché pour Noël 2026 en raison de contrôles qualité. D'autres produits seront disponibles dès le 1er décembre 2026.

Le Groupement Les Mousquetaires a officiellement annoncé que le produit phare de la campagne publicitaire 2025 d' Intermarché ne sera pas commercialisé pour la période des fêtes. Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires, a confirmé le 18 novembre 2026 que la peluche du loup n'était pas prête pour Noël 2026. Cette décision fait suite à des retards de production et à des problèmes de conformité détectés lors des vérifications.

Contrôles qualité et rejet des peluches défectueuses

Les responsables d'Intermarché ont découvert que certaines unités ne respectaient pas les standards exigés par l'enseigne. Le PDG a explicitement attribué cette situation à un fournisseur qui n'aurait pas suivi le cahier des charges imposé par la marque. Il a déclaré qu'il était inconcevable de vendre des articles ne répondant pas à ses exigences de qualité stricte.

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Alternatives disponibles et précommandes futures

Thierry Cotillard a précisé que les clients pouvaient précommander le loup pour le recevoir plus tard, assurant que le produit finirait par être livré. Des alternatives telles que des peluches de mouton, de lapin, de hérisson et d'écureuil sont déjà disponibles depuis le 1er décembre 2026. Un loup en chocolat fabriqué par une PME de l'est de la France complète cette offre de substitution.

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Impact du succès viral sur la chaîne logistique

La publicité de fin d'année 2025 a rendu le personnage viral sur les réseaux sociaux, générant une demande exceptionnelle. L'enseigne a dû gérer cette popularité soudaine qui a mis sous tension sa supply chain. Le retard actuel reflète les difficultés à maintenir un niveau de qualité élevé face à un pic de demande imprévu et massif.

Stratégie commerciale et attentes des consommateurs

Intermarché cherche à compenser la déception potentielle par une offre diversifiée incluant des calendriers de l'Avent et des figurines. La DGCCRF rappelle l'importance du respect des consignes d'utilisation pour les produits comme les squishies. L'enseigne maintient sa réputation d'exigence tout en tentant de fidéliser sa clientèle avec des substituts saisonniers.