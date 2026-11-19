La peluche du loup végétarien d'Intermarché ne sera pas livrée pour Noël. Un défaut qualité sur un œil retarde la production confiée à Toy's Company.

La fameuse peluche du loup végétarien de la campagne publicitaire d' Intermarché ne sera finalement pas disponible dans les foyers français pour les fêtes de fin d'année. Cette annonce officielle confirme que le personnage emblématique, largement diffusé sur les réseaux sociaux et très attendu par les consommateurs, ne trouvera pas sa place sous le sapin de Noël de France et de Navarre. La commercialisation du jouet tant convoité est ainsi annulée pour la saison courante, marquant un revers commercial majeur pour la marque des Mousquetaires et décevant de nombreux parents et collectionneurs qui avaient anticipé cette sortie.

Délais de production liés à la non-conformité d'un composant

La raison principale de cette indisponibilité immédiate réside dans un problème technique spécifique survenu lors des étapes finales du processus de fabrication. Le loup n'a pas réussi le test de contrôle qualité indispensable pour garantir la sécurité et la conformité du produit sur le marché français. L'examen a révélé qu'un matériau particulier utilisé pour la réalisation de l'œil du jouet présentait une non-conformité par rapport aux normes exigées. Ce défaut spécifique a obligé les instances de validation à bloquer la mise à disposition du produit, empêchant ainsi sa distribution massive prévue initialement pour la période de forte demande.

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Rôle de Toy's Company et origine du problème technique

La fabrication de ces peluches devait être assurée par l'entreprise Toy's Company, basée à Cavaillon dans le département du Vaucluse. Cette société provençale était chargée de produire les exemplaires dont les précommandes avaient enregistré un succès notable auprès du public. Cependant, l'entreprise de Cavaillon n'a pas pu mener à bien l'intégralité de sa mission de production en raison de ce blocage. Selon les informations recueillies, Toy's Company avait respecté l'ensemble des règles et normes applicables à sa phase de travail. Le problème technique identifié ne proviendrait pas directement de leur atelier, mais ferait plutôt intervenir un autre fournisseur en amont de la chaîne.

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Implication de la filière chinoise et statut actuel du projet

Les investigations indiquent que la pièce non conforme aurait été fournie par la filière chinoise du processus industriel. C'est donc au niveau de ce sous-traitant ou fournisseur extérieur que l'analyse a mis en évidence l'incompatibilité du matériau destiné à l'œil du loup. Malgré cet incident de sécurité produit, la production globale du jouet n'est pas définitivement stoppée. Elle subit simplement un retard important qui exclut toute livraison pour les fêtes actuelles. Le projet de fabrication de la peluche du loup d'Intermarché reste donc d'actualité, confirmant que le produit verra probablement le jour dans les mois à venir, mais hors de la saison hivernale visée initialement.

Situation financière de Toy's Company et continuité des activités

Face à cette annonce, la situation économique de l'entreprise de Cavaillon semble préservée. Toy's Company ne devrait en principe pas subir de pénalités financières directes liées à ce retard de mise sur le marché. Cette absence de sanction s'explique par le fait que le contrat et l'objectif commercial global restent valides. L'entreprise conserve par ailleurs une activité diversifiée et robuste, travaillant avec de nombreux autres clients institutionnels et privés. Elle exploite notamment les droits sur des produits dérivés de clubs de football, dont l'Olympique de Marseille, sous licence officielle. Cette diversification permet à la structure industrielle de maintenir sa stabilité opérationnelle indépendamment de ce contretemps ponctuel lié à la campagne publicitaire d'Intermarché.