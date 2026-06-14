Le Loto célèbre son anniversaire avec des anecdotes historiques, un jackpot record et une chance unique de devenir millionnaire.

Le Loto fête ses 50 ans : jackpot record , ticket égaré , même combinaison gagnante ... Ces anecdotes qui ont marqué l'histoire du jeu. Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du lundi 15 juin 2026 à Longchamp, le Prix du Petit Pré.

Le Quinté du lundi 15 juin 2026 à Longchamp, le Prix du Petit Pré, se déroulera sur une distance de 1.800 mètres, sur une moyenne piste, avec un bon terrain. Cette course est réservée aux chevaux de 4 ans et plus. Pierre-Charles Boudot, un jockey de renom, fait son retour dans les pelotons après cinq ans d'absence, suite à une affaire judiciaire qui l'avait tenu en retrait des pistes.

Il est associé à un favori de se classer 4e dans cette course, catégorie qu'il découvrait pour la première fois à Saint-Cloud, sur une distance un peu plus longue. Ce candidat est à retenir car il est un finisseur redoutable, capable de viser une belle place, à condition que la course se déroule selon les attentes des concurrents allant de l'avant.

Un autre candidat, bien placé au poids et à l'aise dans tous les terrains, offre une chance de réussite dans cette course ouverte. Malheureusement, le favori de RTL a déçu, tandis que l'outsider de RTL a pris le galop, victime d'un ralentissement. La sélection indique le Bonus 4sur5. Deux joueurs sont devenus millionnaires dans le même point de vente à une semaine d'intervalle.

Le Loto fête ses 50 ans avec un jackpot record, un ticket égaré et une même combinaison gagnante. Ces anecdotes ont marqué l'histoire du jeu





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