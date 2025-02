Le Loto : Comment la Française des Jeux accompagne ses gagnants

Un couple a remporté 13 millions d'euros au Loto fin janvier. La Française des Jeux propose un programme d'accompagnement pour les gagnants de plus d'un million d'euros. Isabelle Cesari, responsable accompagnement et expérience gagnants, explique sur BFMTV comment ces rencontres permettent aux gagnants de partager leurs expériences et de construire une communauté.

Qui n'a jamais rêvé de ce qu'il ferait en cas de succès au Loto ? Pour un couple qui a remporté 13 millions d'euros fin janvier, les projets étaient déjà bien précis : « acheter une maison avec piscine et les voyages. Ils avaient plein de envies de voyages », raconte Isabelle Cesari , responsable accompagnement et expérience gagnants à la Française des Jeux sur BFMTV ce 13 février. Son travail : accompagner les lauréats après leur jackpot.

Car la Française des Jeux « propose un programme d'accompagnement » pour ceux remportant au moins un million d'euros. Ce sera peut-être le cas ce vendredi, car 13 millions d'euros seront à gagner pour la Saint-Valentin. « On est une des rares loteries dans le monde à avoir ce dispositif avec des rendez-vous, une vingtaine par an partout en France », se félicite Isabelle Cesari. Gagner au Loto « contribue » au bonheur. Alors comment se passent ces rencontres ? « Ils sont 20 ou 30 (vainqueurs) à chaque fois. C'est très important et très bénéfique pour eux car ils ont tous vécu la même chose. Il y a une complicité et une connivence très forte. Il n'y a pas mieux qu'un gagnant pour comprendre un gagnant », raconte-t-elle sur notre antenne. Car remporter le jackpot change évidemment la vie. De là à faire le bonheur ? « Il y contribue. Ce qu'ils nous confient, c'est qu'ils ont gagné de la liberté, de la sérénité, je ne sais pas si ça s'appelle le bonheur. Il y a une charge mentale qui n'est plus là, c'est des opportunités incroyables », partage Isabelle Cesari. Et à la question de savoir s'il faut partager l'heureuse nouvelle à ses proches, la Française des Jeux n'a pas de consignes, assurant « qu'il n'y a pas de règles ». « On choisit souvent un cercle très proche et on les met au courant. C'est vraiment selon chacun », selon Isabelle Cesari. Dans un communiqué publié le 30 décembre dernier, la Française des Jeux explique que 31 gains de Loto de rang 1 ont été « remportés ou partagés » en 2024. Un vainqueur de rang 1 a trouvé les cinq bons numéros et les deux numéros étoiles. Mais cela reste très peu probable : environ 1 chance sur 19 millions. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... Retrouvez les conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé)





