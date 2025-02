Le Lot-et-Garonne, 44e Département le plus médiatisé en France en 2024

Le premier baromètre annuel de l'Ina révèle les tendances médiatiques de 2024, analysant notamment le traitement de l'actualité politique et les personnalités les plus citées. Le classement départemental met en lumière le Lot-et-Garonne, 44e avec 128 mentions pour 10 000 habitants.

L'année 2024 a été riche en événements majeurs en France et à l'étranger, notamment les élections européennes puis législatives, les Jeux olympiques de Paris et les élections présidentielles américaines. Plusieurs personnalités ont dominé l'espace médiatique, comme Donald Trump, Gisèle Pélicot et Léon Marchand. L'Institut national de l'audiovisuel ( Ina ) a publié son premier baromètre annuel, retraçant l' actualité de 2024 sous forme de données.

Cette étude analyse, entre autres, le traitement de l'élection américaine en France, les personnalités politiques les plus citées pendant les élections législatives anticipées et la parité femmes/hommes dans les médias français. L'Ina a également classé les départements français en fonction de leur médiatisation au cours de l'année.Pour cette étude, l'institut a détecté grâce à l'intelligence artificielle la prononciation des villes et départements français à l'antenne des journaux télévisés du soir de TF1, France 2, France 3, M6 et Arte, des chaînes d'information en continu (de 6 heures à minuit) de BFM TV, CNews, LCI et France Info, ainsi que des matinales radio (de 6 heures à 10 heures) d'Europe 1, France Culture, France Inter, France Info, RMC, RTL et Sud Radio. Pour permettre une comparaison des territoires entre eux, un ratio de mentions pour 10 000 habitants a été établi en s'appuyant sur les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).Sur les 101 départements français, le Lot-et-Garonne se classe 44e avec 128 mentions pour 10 000 habitants. Le 47 a particulièrement attiré les chaînes et radios nationales fin janvier lors des manifestations agricoles devant la préfecture d'Agen, ou encore la montée vers Paris et le marché de Rungis. Ces événements ont engendré une médiatisation importante du département, qui a été le troisième territoire le plus cité ce mois-ci. Avec une population de 330 385 personnes en 2024 selon des données provisoires de l'Insee, le Lot-et-Garonne aurait donc été évoqué à plus de 4 200 reprises l'année dernière. Ce classement place en tête Mayotte et ses 1 416 mentions pour 10 000 habitants. L'archipel a principalement attiré l'attention en février et surtout décembre avec le passage du cyclone Chido, ayant entraîné officiellement la mort de 40 personnes selon les autorités et provoqué de nombreux dégâts matériels. Le territoire d'outre-mer est suivi par Paris avec 1 255 mentions (actualité politique et Jeux olympiques) et la Corse-du-Sud (504)





