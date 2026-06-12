Le lookmaxxing : une quête de transformation rapide qui met la santé en péril

La tendance du lookmaxxing inquiète les spécialistes. Des adolescents s'efforcent de modifier leur apparence physique par des moyens parfois dangereux.

La tendance du lookmaxxing inquiète les spécialistes : des adolescents s'efforcent de modifier leur apparence physique par des moyens parfois dangereux. Les jeunes hommes sont de plus en plus touchés par cette quête du visage parfait, de la mâchoire idéale ou du corps le plus attirant possible.

Les conséquences peuvent être graves : fractures de la mâchoire, lésions osseuses irréversibles, difficultés respiratoires, troubles de l'occlusion dentaire ou encore dépression. Les spécialistes mettent en garde contre les risques physiques et psychologiques de cette tendance





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