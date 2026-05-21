Le livre « Où va Bordeaux ? » de César Compadre et Mathieu Hervé est un témoignage et une analyse de la crise existentielle que traverse le vignoble bordelais. Les deux journalistes ont interviewé des visages célèbres et discrets du monde viticole, qui évoquent la crise, les bouleversements et l'avenir.

Les journalistes César Compadre et Mathieu Hervé ont lancé leur podcast « Les Quatre saisons du vin » en 2019 pour Sud Ouest, qui se décline aussi en un livre intitulé « Où va Bordeaux ?

». Ce livre est un témoignage et une analyse de la crise existentielle que traverse le vignoble bordelais. Les deux journalistes ont interviewé des visages célèbres et discrets du monde viticole, qui évoquent la crise, les bouleversements et l'avenir. Les « Quatre saisons du vin » : plongez dans l'intimité du monde viticole avec le podcast de Sud Ouest.

La crise du vignoble bordelais est une période paradoxale, humainement tragique et en même temps, pourvoyeuse d'idées. Il faut bien faire avancer cette immense machine comptant presque 100 000 hectares de vignes. L'État, la Safer et la Région Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention pour créer un établissement foncier capable de racheter les vignes sans débouchés, transformer les parcelles et les revendre pour d'autres cultures.

L'œnologue Thomas Duclos dit au cours de son entretien : « Depuis dix ans, Bordeaux a changé. » Qu'est-ce qui vous a frappé cette dernière décennie ? Bordeaux est contraint de s'adapter à deux grands enjeux, dont le plus marquant demeure la baisse structurelle de la consommation. Cela entraîne l'arrachage, des paysages défigurés, des propriétés en cessation de paiements, la perte de boulot du plombier dans tel village parce qu'il y a moins d'activité.

Le second point, ce sont les conséquences liées au changement climatique. La plupart de nos invités nous disent qu'ils n'ont pas fait une récolte normale depuis dix ans. Et cela pose une foule de questions sur le type de vins que nous aurons demain. Seront-ils plus ou moins acides ?

Auront-ils la même capacité de garde ? La question du changement climatique est effectivement cruciale, surtout dans un moment marqué par des attentes sociétales liées à la non-utilisation de pesticides et la volonté de produire des vins qui en sont exempts au maximum. Cela va forcément influencer l'approche des viticulteurs, le goût du vin, ou les cépages qui seront privilégiés… L'autre bouleversement concerne le changement d'époque qui frappe le vin en tant que produit culturel.

S'il veut se vendre, il doit nécessairement s'adapter. Le bordeaux était perçu comme assez statutaire, tout cela a complètement explosé. On est passé d'une vision très verticale à quelque chose de beaucoup plus horizontal aujourd'hui. Il est évidemment question du bordeaux Bashing dans ce livre.

Est-ce que le vignoble a cessé un temps de s'adresser à ceux qui le boivent ? Bordeaux fut le règne des grands crus pour certains consommateurs et des volumes pour la grande distribution. Au milieu, il en a oublié les prescripteurs, les cavistes et restaurateurs. Ce monde du Français qui a envie de découvrir un viticulteur derrière la bouteille a été négligé





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