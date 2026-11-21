Profitez de 379€ pour le lave-linge Whirlpool FFBP9489BVFR chez Boulanger. Découvrez ses performances, sa technologie FreshCare+ et ses économies d'eau garanties par le 6ème Sens.

Le lave-linge Whirlpool FFBP9489BVFR fait l'objet d'une promotion significative au sein du réseau de distribution Boulanger. L'appareil est actuellement proposé à un prix réduit de 379 euros, représentant une diminution de 30 % par rapport à son tarif habituel de 549 euros. Cette offre s'adresse aux consommateurs souhaitant acquérir un équipement performant sans compromis sur la qualité du linge.

Technologies silencieuses et gestion des odeurs

Ce modèle spécifique de la marque Whirlpool intègre un moteur à induction conçu spécifiquement pour minimiser les vibrations et réduire considérablement le niveau sonore lors du fonctionnement. Cette caractéristique technique permet d'effectuer des cycles de lavage en soirée, garantissant ainsi une paix absolue dans le foyer et empêchant le bruit de perturber le sommeil des enfants dans les chambres adjacentes. La technologie 6ème Sens joue un rôle central dans l'optimisation de ces cycles. Elle analyse la charge réelle du linge et ajuste automatiquement la consommation d'eau et d'énergie en conséquence. Pour un petit charge de trois chemises lavées un mardi soir, ce système peut réduire la consommation d'eau de 35 % et gagner jusqu'à 35 % de temps sur la durée du programme.

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Pour les utilisateurs aux agendas chargés, le lave-linge dispose d'une fonction de départ différé qui peut être programmée jusqu'à 24 heures à l'avance. Cela permet de lancer le lavage à une heure précise, idéalement juste avant le retour au domicile. Si le tambour reste plein en l'absence de l'utilisateur, la technologie FreshCare+ entre en action. Elle combine la vapeur et un brassage intermittent pour maintenir le linge frais et sans odeurs jusqu'à six heures après la fin du cycle. De plus, un programme Steam Refresh spécifique diffuse de la vapeur pendant vingt minutes, éliminant les plis et les mauvaises odeurs des vêtements portés une seule fois, évitant ainsi un lavage complet inutile.

Capacité de chargement et efficacité du essorage

Le tambour de ce lave-linge Whirlpool FFBP9489BVFR offre un volume généreux de 62 litres. Cette capacité permet aux grands volumes de linge, tels que les draps du dimanche matin, de brasser librement à l'intérieur de la machine plutôt que de rester en boule, assurant ainsi un lavage plus homogène. Avec une capacité de traitement de 9 kilogrammes de linge sec, cet appareil est capable de gérer l'intégralité du linge domestique d'une semaine en un seul cycle. La vitesse d'essorage atteint 1400 tours par minute, une rotation qui expulse efficacement l'eau des tissus, en particulier des serviettes de bain, favorisant ainsi un séchage plus rapide sur l'étendoir extérieur.

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La conception ergonomique de la porte, de forme ronde et placée en façade, facilite considérablement la charge et le déchargement du linge. Les utilisateurs n'ont pas besoin de soulever de couvercle lourd, rendant la machine intuitive et facile à utiliser dès le premier cycle. Le hublot permet une visualisation directe de l'intérieur du tambour. Cette approche centrée sur l'expérience utilisateur répond aux besoins modernes de simplicité et d'efficacité dans la gestion des tâches ménagères quotidiennes.

Promotions connexes et disponibilité commerciale

Cette offre sur le lave-linge Whirlpool s'inscrit dans une stratégie commerciale plus large menée par Boulanger. Le détaillant propose simultanément d'autres réductions sur divers produits électroménagers et technologiques. Parmi les articles mis en avant, on trouve l'enceinte portable JBL Charge 5, étanche et dotée d'une autonomie de vingt heures, disponible à 99 euros au lieu de 199 euros et 99 cents. La tablette Android HONOR Pack Pad de 256 Go, accompagnée de son clavier, est quant à elle proposée à 299 euros et 99 cents, contre 499 euros et 99 cents habituellement.

Parallèlement, la barre de son JBL Bar Dolby Atmos avec enceintes sans fil est réduite à 699 euros et 99 cents, depuis un prix de 1249 euros. Le smartphone Samsung Galaxy S25 FE 5G de 128 Go noir est également accessible à 499 euros, au lieu de 749 euros. Pour les besoins informatiques, une imprimante jet d'encre Canon est proposée à 39 euros et 99 cents, contre 59 euros et 99 cents. Ces prix s'entendent sur les plateformes en ligne de Boulanger, où les consommateurs peuvent consulter l'intégralité des offres du moment, y compris celles liées au Black Friday et aux autres événements promotionnels du mois de novembre.