Le lavage de voitures sans eau : un projet innovant pour l'insertion professionnelle

La Régie des quartiers a présenté mardi 16 juin 2026, la toute nouvelle activité de l'association pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle : le lavage de voitures sans eau.

Utile et écologique. Ce sont les bases du nouveau projet lancé par la Régie des quartiers, qui œuvre pour l'insertion professionnelle à Alençon : le lavage de voitures sans eau .

La Régie des quartiers a présenté mardi 16 juin 2026, la toute nouvelle activité de l'association pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle : Pour laver une voiture, il faut en moyenne 200 litres d'eau. À l'année, cela représente plus de 35 millions de m3 en France. L'association a clairement un temps d'avance, plaide David Poupard, directeur de la Régie des quartiers.

Ce dernier a été l'un des premiers à remettre entre les mains de la Régie des quartiers un véhicule de fonction de son association, et à la récupérer étincelante. Les salariés de la Régie des quartiers sont payés au Smic, pour des tâches diverses et variées : nettoyage de la ville, tri des déchets, service au sein du restaurant. C'est gratifiant de constater que le client est satisfait de notre travail, se félicite Fabien, l'un des trois laveurs.

Les clients sont séduits par le gain de temps d'une part, et par le fond du projet : les clients sont satisfaits de la qualité du travail, et apprécient la réduction de l'utilisation de l'eau. Cela participe à notre souhait de transition écologique, apprécie David Poupard. En avril dernier, le Collectif d'urgence avait déjà confié trois camions-bennes et une voiture aux salariés de la Régie des quartiers, pour un premier test.

Ce dernier s'est révélé concluant, pour la Régie des quartiers comme pour le Collectif d'urgence. Nos salariés nous demandaient quand est-ce qu'ils allaient revenir ? , sourit David Poupard. Leur vœux ont été exaucés mardi 16 juin, pour le lancement officiel de Lav'Eco.

Fortes chaleurs dans l'Orne : les horaires d'ouverture des déchetteries du pays de Sées adaptés en vigilance canicule. Le jour même, dans le quartier de Perseigne, Fabien, Sophie et James ont ainsi lavé en intégralité la voiture de l'association. Pour remplacer l'eau ? Un spray contenant de la potion magique, plaisante Claudie Launoy, et surtout une bonne dose de travail.

C'est impeccable ! On nous rend les voitures dans un état quasi neuf, se réjouit Nathalie Savot, directrice de La Boîte aux Lettres, autre association alençonnaise à avoir franchi le pas. Si l'idée du nettoyage sans eau germe à la Régie des quartiers depuis un an, Lav'Eco est amené à grandir, se projette Claudie Launoy, qui espère désormais attirer des clients pour l'activité.

Pour cela, la directrice n'exclut pas de recruter et d'étendre l'activité au-delà des frontières de la Régie des quartiers. Avec la hausse des fortes chaleurs, le principe d'économie d'eau peut largement intéresser, mise Claudie Launoy





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