Le Langage de l'Amour : Comment les Mots R\u00e9v\u00ealen nos Sentiments

Julie Neveux, linguiste et écrivaine, explore le lien profond entre langage et amour dans son livre « Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture ». Elle analyse comment les mots que nous choisissons pour exprimer nos sentiments révèlent notre niveau de confort et de confiance dans la relation.

Si l'amour passe par le corps, les jeux de regard, le toucher, il est également façonné par les mots, la parole et le silence. De l'expression fondatrice, « Je t'aime », phrase performative par excellence, où la parole et les actes se confondent, à la phrase qui n'annonce rien de bon, « Il faut qu'on parle », qui précède souvent la phrase ultime, « Je ne t'aime plus », qui peut aussi raconter la confusion des sentiments.

À travers nos paroles, nous explorons la carte du tendre, de la cristallisation à la fusion, en passant par la possession. Julie Neveux, écrivaine et psychanalyste spécialisée dans le couple, les relations amoureuses et les comportements sexuels, explore ce lien étroit entre langage et amour. Elle a publié plusieurs essais (Inventer son couple. Préserver le désir au quotidien, Eyrolles, 2006 ; Rêves de femmes, faut-il oser les fantasmes ?, Ed. Leduc.S, 2005) et romans érotiques (Le Divan, Ed. Blanche, 1999 ; Tu meurs, Le Cercle, 2001). Julie Neveux, normalienne, agrégée d'anglais, Maître de Conférences en linguistique à Sorbonne Université (Paris IV) et dramaturge, a également publié plusieurs ouvrages, dont récemment Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments (Grasset, 2022). Julie Neveux a écrit un livre sur les mots de l'amour. Pour elle, on utilise le langage d'abord pour comprendre où on en est de nos sentiments, car on n'est souvent pas capable d'identifier ce que l'on ressent. La linguiste s'appuie sur des études un peu anciennes, mais selon elle « depuis longtemps, on dit que ce sont les femmes qui ont besoin de mots. Donc c'est elles qui se retrouvent encore avec cette corvée-là. Parler reste le fait des femmes. Elles font souvent cet effort très difficile de sonder le lien, le pourquoi de la relation. Dire « où on en est ? », ou « est-ce que ça va ? » , ce sont souvent les femmes dans les couples hétérosexuels qui s'en chargent. Même si ça change et que je connais aussi beaucoup d'hommes qui prennent la parole. « Faire catleya » « baiser », « forniquere « le choix des mots est important. Mais « faire l'amour » est une expression intéressante parce que c'est un verbe qui fait une émotion. C'est très rare. On peut dire « tu me fais peine », « tu me fais pitié », mais ce n'est pas un sujet pluriel. Alors qu'avec « ils font l'amour », on a deux personnes qui sont à la fois les agents, c'est-à-dire qui mènent cette action, et à la fois, les objets, et ils en bénéficient. C'est la seule expression où le verbe permet de pratiquer, de mettre en œuvre, et de nourrir une émotion. Julie Neveux étudie cette phrase toujours dans le chapitre de la fusion. Elle la trouve très drôle : « C'est la tentation de la fusion totale. Et c'est vrai que juste après le point ultime de proximité physique, après avoir fait l'amour, et vécu cette synthèse totale, on a du mal souvent à vivre la descente d'après le coït. Avec cette question, on cherche à récupérer à tout prix l'autre qui nous échappe. « À quoi tu penses ? » me semble être vraiment la manifestation de ce besoin de « Ah ne t'en vas pas, c'était si bon. ». Et en fait, le moment où l’on pose la question est souvent très mal venu puisque l'autre, précisément, ne pense à rien ! Et il est bien. Julie Neveux explique que « le premier « Je t'aime » cumule beaucoup de fonctions. Il est reconnaissance pour soi de ce qu'on ressent, c’est une information de ce qu'on éprouve. C'est un sentiment amoureux. Et à la fois, il adresse puisqu'on projette. Ces mots ne sont pas comme « j'ai faim » ou « j’ai soif », ou « je suis fatiguée », qui serait une pure information. Là, c'est une information qui vaut en tant qu'elle est adressée à l'autre. Elle est une proposition, une prise de risque si c'est la première fois qu'on le dit. C'est comme une promesse de renouveau de dire, « je t'aime, je t'aimerai encore », qu'elle adresse un contrat, donc elle est vraiment très très riche cette formule. « J’ai un peu étudié le XVIIᵉ siècle anglais et à l'époque beaucoup de poèmes de « puces » circulent parce que la puce était un insecte érotique. Pourquoi ? Parce que c'était un petit insecte qui se balade, et peut plonger dans les décolletés… Les poètes se retrouvent à dire à cette puce : « Fais quelque chose que je ne peux pas faire, moi ». Et aussi la puce pique, donc elle se gorge de sang qui était une métaphore sexuelle puisqu’on pensait que lors de l'amour, les sangs qui se mélangeaient. Des mots de l’amour aux mots les plus durs. Souvent le langage amoureux évolue. Julie Neveux a identifié les quatre stades des mots amoureux : Au début, quand on rencontre une personne et qu'on en tombe amoureux, tout notre imaginaire est sollicité. Il travaille à représenter l'autre d'une façon souvent très éloignée de ce qu'il est. Cette connaissance d’autrui n'est d'ailleurs jamais totale, et l'autre, en réalité, nous échappe toujours.





