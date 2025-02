Leïla Slimani achève sa trilogie familiale avec un roman poignant et puissant

Le dernier roman de Leïla Slimani clôt cette saga familiale marquée par la quête de liberté et les dilemmes du métissage, de l’exil et de la mémoire. Le roman nous plonge dans l’histoire de Mia et Inès, deux petites-filles nées dans les années 1980, qui cherchent à se construire une identité propre en brisant avec les chaînes du passé.

Si vous avez aimé les livres Le Pays des autres et Chanson douce, vous serez conquis par le dernier bouquin de Leïla Slimani . Ce roman clôt en beauté cette saga familiale, une fresque marquée par la quête de liberté et les dilemmes du métissage , de l’exil et de la mémoire . Vous plonge dans l’intimité d’une famille aux racines marocaines et françaises.

Après avoir suivi les trajectoires de Mathilde et Amine, les parents, et de leurs enfants, ce dernier volet se concentre sur les petites-filles de ce couple, Mia et Inès. À travers elles, l'auteure interroge les réalités de la troisième génération, née dans les années 1980, et leur recherche de liberté dans un monde qui semble les enfermer dans leurs origines.Mehdi se sécha, enfila un tee-shirt propre et un pantalon de toile, et il chercha au fond de sa sacoche le livre qu’il avait acheté pour sa fille. Il poserait sa main sur son épaule, il lui sourirait et lui ordonnerait de ne jamais se retourner. “Mia, va-t’en et ne rentre pas. Ces histoires de racines, ce n’est rien d’autre qu’une manière de te clouer au sol, alors peu importent le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu.”Enfants de la troisième génération de la famille Belhaj, Mia et Inès sont nées dans les années 1980. Comme leur grand-mère Mathilde, leur mère Aïcha ou leur tante Selma, elles cherchent à être libres chacune à sa façon, dans l’exil ou dans la solitude. Il leur faudra se faire une place, apprendre de nouveaux codes, affronter les préjugés, le racisme parfois. Ce roman nous plonge dans l’histoire d’une famille, mais aussi dans un pan de l’histoire du Maroc et de la France, souvent ignoré ou mal compris. Leïla Slimani réussit à tisser, tout en mettant en lumière des réalités universelles : le besoin de réconciliation avec son passé, la quête d’une identité propre et les défis ordonnés. Mais, ce n’est pas seulement une question de contexte historique ou de thème sociétal. La force de ce livre réside également dans son écriture. Leïla Slimani, avec son style toujours aussi incisif, captive le lecteur à chaque page. Elle parvient à concilier une prose poétique, presque sensuelle, avec des scènes de grande tension, de grandes luttes intérieures. Chaque chapitre nous plonge dans la quête de liberté de Mia et Inès, leur désir de fuir des racines qui semblent toujours vouloir les rattraper. La métaphore du feu, présente dès le début du livre, devient le symbole de cette quête incessante, de ce désir brûlant de s’échapper et de se reconstruire.Leïla Slimani, née en 1981 à Rabat, est l'auteure de plusieurs romans à succès. Elle a grandi dans une famille où la culture et la langue française étaient omniprésentes, mais son héritage marocain a toujours joué un rôle fondamental dans son écriture. Diplômée de Sciences Po Paris, elle entame sa carrière en tant que journaliste, abordant principalement des sujets liés à l’Afrique du Nord. Cependant, c’est son roman Chanson douce, paru en 2016, qui la propulse définitivement sous les projecteurs. L'écrivaine a toujours été fascinée par la complexité des identités, le poids des héritages et la manière dont l’histoire personnelle se mêle à l’Histoire collective. Elle s'engage à donner une voix à ceux qui en sont souvent privés. Leïla Slimani est une auteure engagée, dont les préoccupations sociales et politiques transparaissent dans ses écrits, mais c’est aussi une grande romancière, capable de mêler l’intime au politique avec une grande subtilité. Et ça, on adore





